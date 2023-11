PSOE y Junts enfrían las expectativas de un pacto rápido sobre la investidura

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ayer, en Bruselas. YVES HERMAN / REUTERS

Las negociaciones entre el PSOE y Junts para aprobar una ley de amnistía han entrado en una situación de bloqueo. En contra de las previsiones del PSOE, que pretendía celebrar esta misma semana la sesión de investidura de Pedro Sánchez, los negociadores enfriaron este martes las expectativas de lograr un acuerdo inmediato, por lo que la investidura tendrá que esperar como mínimo hasta la semana que viene. El límite se sitúa en cualquier caso en el 27 de noviembre, fecha en la que, de no haber conseguido ningún candidato la investidura, se convocarían nuevas elecciones.

Los negociadores de ambos partidos llevan seis días intentando cerrar un acuerdo en Bruselas, a donde se trasladó de nuevo el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, que es quien lleva el peso de la negociación por parte del PSOE. El bloqueo hace ya prácticamente imposible que dé tiempo a registrar la proposición de ley de amnistía esta semana para celebrar la investidura el jueves y viernes. La intención inicial del PSOE era que esa votación se produjera hoy miércoles y mañana jueves. La Mesa del Congreso había habilitado la posibilidad de celebrar plenos en días festivos como el de mañana, día de la Almudena, que es festivo en Madrid e incluso celebrar plenos los fines de semana.

Lo que no se plantean en los dos partidos es una ruptura de las negociaciones que impida la investidura de Pedro Sánchez. El problema sigue estando en que PSOE y Junts no se ponen de acuerdo en torno al alcance de la amnistía y quién podría beneficiarse de ella. Las dos partes han intercambiado documentos sobre la posible proposición de ley, pero hasta el momento no se ha llegado a un punto de encuentro. Los socialistas miran ya al futuro y destacan que no quieren ponerse más límite que el del 27 de noviembre.

El hermetismo sobre la negociación es total en las filas del PSOE. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, rechazó este martes dar explicaciones sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Los trabajos en torno a la investidura que Pedro Sánchez tiene encomendada por el rey y por mandato constitucional están en manos de los partidos. Serán ellos quienes les darán información al respecto. No tenemos nada que decirles», explicó Rodríguez al ser preguntada sobre la marcha de la negociación. Pero las expresiones en el sector socialista del Gobierno ya no son de seguridad en la investidura de Sánchez.

Pesimismo en el PSOE

Rodríguez se refirió en un momento de la rueda de prensa a que «en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y hay un nuevo Gobierno como deseamos...».

Por parte de Junts, la cuestión está en su intención de que la amnistía proteja también a algunas personas del entorno de Puigdemont que están encausados por cuestiones no relacionadas directamente con el procés. Además, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de imputar a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos fugados de la Justicia española, por un delito de terrorismo en el caso que investiga a Tsunami Democràtic, ha complicado aún más un pacto que se resiste. En este sentido, Josep Lluís Alay, hombre de confianza de Puigdemont y uno de los encausados por esta caso, equiparó este martes la Audiencia Nacional con el Tribunal de Orden Público (TOP) del régimen franquista creado en 1963.