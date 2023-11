Gómez Besteiro critica a Rueda por la «ambigüedad» en la condena a los ataques a las sedes del PSOE

Dolores Vázquez

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, calificó, este miércoles durante su visita al centro tecnológico Cetim de Culleredo, de «ambigüidade» las palabras del presidente gallego, Alfonso Rueda, sobre que la repulsa a la violencia no debería ceñirse a los ataques a las sedes socialistas. «Tivo a oportunidade o presidente da Xunta de ser claro e conciso, porque os ataques que se están producindo hoxe son ataques as sedes do PSOE, non é unha declaración xenérica contra a violencia, iso é unha ambigüidade, e non querer facelo da pé a que pareza que un está detrás e alentando esas situacións». Insistió en que lo que pasa son ataques «a un partido en concreto» y puntualizó que lo que piden es que «se declare expresamente que se está en contra deses comportamentos, aquí en Galicia en dúas sedes, en Ferrol e Lugo, que xa teñen unha oportuna denuncia cursada».

Gómez Besteiro estima que Rueda «tivo unha oportunidade histórica para comprometerse e poñerse do lado dos non violentos porque o que estamos asistiendo é a un ataque aos piares da democracia». «Os partidos políticos tal como prevé a Constitución son os piares da democracia e cando un non defende aos piares da democracia, neste caso ao Partido Socialista, o que se está e non defendendo a democracia e o que se está é caendo nunha vía extremadamente perigosa desa liña que está seguindo Feijoo, alentado polo máis ultra e o máis extremo do PP na capital de España». Asimismo, indicó que eso no supone una respuesta «ao que os votantes do PP aquí en Galicia desexan, que non son violentos, que comparten a vida en paz e critican eses ataques que se están facendo as sedes do PSOE».

Respecto a la Lei do litoral, un punto de fricción entre la Xunta y el Gobierno central, el candidato socialista a la Xunta aseguró que ahora sucede lo que ya había anunciado hace seis meses el PSdeG. «Dixemos que a vía non era subirse ao cabalo da confrontación, senón sentarse co Goberno do Estado como fan todas as comunidades autónomas razonables que queren sacar as cousas para diante», dijo, pero apuntó que «Rueda elexiu outro camiño, o camiño sen saída da Lei do litoral, non só non elexiu o camiño de non sentarse a falar senón de tramitación exprés, tramitación urxente buscando soamente un rédito electoral, por certo o rédito non se deu e por iso estamos vivindo agora todo tipo de confrontacións».

Gómez Besteiro cree que esto se debe a que «o PP non acepta que non vai a ser Goberno e non aspira máis a que se repitan unhas eleccións que, por certo, de repetirse darían máis ou menos o mesmo resultado». «O que creo e que hai que poñer o camiño da colaboración, a política haina que facer así, que beneficios sacan os galegos desa confrontación instada e auspiciada polo PP e polo presidente da Xunta? Ninguna», consideró y puntualizó que «agora están no camiño sen saída onde hai que volver atrás e retomar o que o PSOE dixo hai uns meses e sentarse co Goberno do Estado, falar dunha lei de transferencia de delegación, sentarse na mesa para tratar eses acordos, que é o que fan as comunidades, ou cambiar a redacción do Estatuto, hai tres vías para facelo e non escolleu ningunha senón o contrario botarse a confrontar que é o que non lle produce beneficio nin a industria do mar nin tampouco aos galegos e as galegas».

Respecto al pacto con Junts para formar Gobierno, Gómez Besteiro no habló de plazos, pero dijo que entiende que «todo debe rematar na conformación e investidura do presidente Sánchez e na constitución dun novo goberno, nós non queremos perder ese impulso que levamos nos últimos catro anos e a maioria social deste país é o que está esperando que haxa pronto un Goberno e que nos podamos a traballar, entre outras cousas, neses orzamentos do ano 2024 onde os socialistas galegos imos ter moitas cousas que dicir e moitas cousas boas para Galicia».