Feijoo tacha de «disparate democrático» las cesiones del PSOE al independentismo

Vista general de los simpatizantes durante el acto contra la amnistía y referéndum de autodeterminación, este domingo en Valencia Tarek | EFE

El PP tomó este domingo las calles valencianas para protestar contra la futura ley de amnistía. Su líder, Alberto Núñez Feijoo, advirtió al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, de que «tendrá que responder ante las urnas» sobre el «disparate democrático sin límites» que suponen sus cesiones a los partidos independentistas catalanes. En un nuevo mitin-concentración organizado por los populares contra la medida de gracia a los encausados por el procés, celebrado este domingo ante las Torres de Serranos de Valencia, Feijoo aseguró que no dejarán «pasar ni una» en las instituciones donde gobiernan y pelearán «desde todas las instancias judiciales». El expresidente de la Xunta auguró que «su presidencia será la nada, pero España seguirá y el Partido Socialista será la nada», tras acusar a Sánchez de «usurpar la historia del PSOE en España».

Alrededor de 20.000 personas, según fuentes del partido, y unas 10.000, según la Delegación del Gobierno, asistieron a la convocatoria, que tuvo su epicentro en la plaza de los Fueros y las calles aledañas, que abarrotaron simpatizantes del PP. Los presentes corearon «Libertad», «No a la amnistía», «Yo soy español», «Puigdemont, a prisión» y «Sánchez traidor», mientras portaban banderas de España y carteles contra Sánchez.

Reto a la militancia socialista

«Volveremos a recomponer la historia de España y volveremos a decir que el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha cerrado el pueblo español», prometió Feijoo, que avisó de que «los españoles de segunda no nos vamos a quedar quietos» y reprochó a los militantes socialistas que avalaran los pactos con otros partidos para la investidura. También retó a los socialistas que no están de acuerdo con los pactos de investidura a demostrarlo «con hechos», porque, «si solo hablan y no lo demuestran, es igual a Pedro Sánchez: la nada». «¿Es que no hay ningún socialista que no cobre de la nómina del PSOE?», se preguntó el de Os Peares.

Respecto a los acuerdos del PSOE con Junts, sostuvo que no es una negociación, porque «una parte exige sin moverse un milímetro, y la otra le concede todo sin rubor». Además, rechazó que los pactos sean a favor de la pluralidad y la convivencia, porque «se anula a cualquier catalán que piense diferente al independentismo» y «se pretende expulsar de Cataluña cualquier cosa que suene a español».

También intervino el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que proclamó: «Viva Valencia, España, la ley, la Constitución y el rey», y pidió firmeza y determinación para «acompañar a la gran esperanza que tiene España: Alberto Núñez Feijoo. Lo necesitamos en la Moncloa cuanto antes», señaló. Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se preguntó: «¿Qué mensaje lanzamos a nuestros hijos, qué sociedad estamos construyendo cuando si intentas dar un golpe de Estado no pasa nada y te puedes ir de rositas?».

El jefe de los populares intervino al cierre del acto, en el que estuvo acompañado de la plana mayor del partido con representantes como la secretaria general, Cuca Gamarra, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Este acto multitudinario en contra de la amnistía se suma a los que el PP ya ha celebrado en Madrid, Toledo y Málaga para criticar los pactos de Sánchez con el secesionismo catalán.

«No saben ni perder»

Tras la concentración, el portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Arcadi España, lamentó que Feijoo haya llevado a Valencia «un mensaje de división y odio», y consideró que lo que molesta a los populares no es la amnistía, sino no disponer de una mayoría para gobernar. «No saben ni perder ni gobernar», opinó. El socialista subrayó que «el PP no puede repartir carnés de democracia y ni siquiera tiene la potestad de decir quién es un buen o mal español».

Feijoo ha convocado para hoy una reunión de la junta directiva nacional del PP, en la que escenificará un frente común con sus barones territoriales contra la amnistía y las «vergonzantes negociaciones» del PSOE con el independentismo para lograr la investidura de Sánchez, según señalaron fuentes del partido.