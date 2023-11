Rueda dice que la gente está «alucinando» al ver hasta donde son capaces de llegar Sánchez y el PSOE

XUNTA | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió esta mañana en Vilanova de Arousa al acuerdo alcanzado por el PSOE y Esquerra Republicana acusando a Pedro Sánchez de acceder al «chantaxe» de los nacionalistas y de permitir una «desigualdade intolerable» entre comunidades autónomas, especialmente a «Galicia», que «está moito menos endebedada que Cataluña».

Rueda dijo en Vilanova que «agora vemos como Junts sube a aposta, non sabemos o que está pedindo porque non no lo contan, pero sabemos que lle van dar calquera cousa que pidan» . Además los socialistas todavía deben obtener «o apoio dos independentistas e nacionalistas vascos, que estou seguro que non vai ser gratis».

Por lo tanto, resumió, «isto é unha loucura, estamos asistindo en directo a unha chantaxe admitida por alguén que quere seguir sendo presidente do Goberno, o malo é que o está facendo co ordenamento xurídico e os cartos de todos. A xente está alucinando e estará tomando nota ata que punto é capaz de chegar Pedro Sánchez e o PSOE con tal de manter o poder a toda costa».

Las declaraciones del presidente se producen un día después de que convocase a su gobierno en Santiago para aprobar una declaración institucional de respaldo al estado de las autonomías y en defensa de la «dignidade» de Galicia.

Ese documento señala que la cantidad que se quiere condonar a Cataluña (15.000 millones de deuda y 1.300 de intereses) equivale a 15 meses del presupuesto íntegro de Galicia con todos sus servicios públicos. Añadió que esa operación supondrá para Galicia, «unha carga de 1.200 millóns de euros», la misma cifra que sostiene los servicios sociales de la comunidad, y también «unha carga adicional de 400 euros por cada galego».

La declaración exige además abordar de inmediato el sistema de financiación autonómico tomando como base lo acordado en Santiago en noviembre del 2021 por ocho presidentes, y también reclama una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes para analizar el contenido del acuerdo PSOE-ERC y abordar sus consecuencias.