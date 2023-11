La Guardia Civil sitúa a la número dos de ERC en la cúspide de Tsunami Democràtic

Marta Rovira vota en un colegio de Vic. JUAN MEDINA | REUTERS

Los servicios antiterroristas de la Guardia Civil acaban de entregar en la Audiencia Nacional su informe definitivo sobre Tsunamic Democràtic, la plataforma que llegó a congregar a 400.000 usuarios a través de las redes sociales para movilizarles en otoño de 2019 y que está detrás, entre otros, de la toma del aeropuerto de El Prat y de otros graves disturbios. En ese documento, de 202 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, la Jefatura de Información del instituto armado concluye sin género de dudas que Marta Rovira, la secretaria general de ERC y actualmente huida en Suiza de 2018, tuvo un papel clave en la creación y dinamización de esta plataforma violenta.

La Guardia Civil recopila en esas páginas -con las que pone punto y final a una investigación que ha durado más de cuatro años y con la que la Audiencia Nacional podría concluir a la instrucción- multitud de pruebas no solo contra Rovira (todavía a día de hoy número dos de los republicanos), sino también contra otras ocho personas: el diputado de ERC Rubén Wagensberg, el exsecretario general de ERC y empresario Xavier Vendrell, el editor Oriol Soler, los empresarios Josep Campmajó y Jaume Cabaní (investigados también por financiar la estructura de Carles Puigdemont en Waterrloo); además de un periodista de un conocido medio catalán y dos particulares. Todos los nombres que figuran en ese informe que entró en el registro de la Audiencia Nacional este mismo jueves y que están en el listado de amnistiables pactado entre el PSOE y ERC, por lo que los cargos contra ellos podrían desaparecer antes, incluso, de ser imputados formalmente.

La tesis central de este informe que ya obra en poder del instructor del caso, Manuel García Castellón, es que los cerebros de Tsunami, desde el inicio, intentaron hacer pasar este movimiento como algo espontáneo, sin intervención de los partidos independentistas. Todo ello, con el fin de eludir posibles responsabilidades penales en los graves actos que tuvieron lugar en aquellas fechas y que la Guardia Civil no llega a calificar de terrorismo, aunque se queda cerca.

En aquellos días de 2019, las protestas promovidas por la plataforma contra la sentencia del Supremo incluyeron algaradas callejeras en numerosos rincones de Cataluña —particularmente en Barcelona, en los alrededores de la Jefatura de Policía—, amén de episodios tan graves como la ocupación de numerosas oficinas de Caixabank e Iberdrola (25 y 26 de septiembre de 2019); la toma del aeropuerto de El Prat con un centenar de vuelos cancelados y graves destrozos (14 de octubre); el corte durante 30 horas de la autopista AP-7 de conexión de la comunidad catalana con Francia (11 de noviembre); o el bloqueo de la AP-8 que une el País Vasco con territorio galo con una marcha lenta de camiones (12 de noviembre).

Coordinadora y enlace

El documento policial que irrumpe en plena negociación de la amnistía especifica que la huida en Suiza tuvo un rol destacado en la coordinación entre las diferentes fuerzas políticas y entidades independentistas que habían participado en la sombra en la creación de la plataforma. Rovira —relata el informe— también fue enlace entre Tsunami y el Gobierno catalán que entonces presidía Quim Torra y en el que estaban integrados los republicanos y Junts.

Para asegurarse el anonimato en sus comunicaciones, Rovira utilizaba, según la Guardia Civil, el alias de Matagalls, en referencia a uno de los 18 picos que el independentismo incluyó en su campaña Cimas por la Libertad puesta en marcha para protestar contra la causa abierta por la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre de 2017.«Se puede concluir que el usuario Matagals realizó cometidos de coordinación del movimiento Tsunami Democràtic en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político», abundan los investigadores.

«La plataforma Tsunami Democràtic no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada (...), una herramienta que sirvió como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social a gran escala». «Su estrategia u hoja de ruta consistía en la ejecución de acciones de gran envergadura que movilizaran a miles de personas y que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España», zanja la Guardia Civil, que insiste en situar en el epicentro de toda esa estrategia exitosa de movilización a Rovira.

Según la Guardia Civil, el trabajo secreto de Rovira y del resto de promotores de Tsunami Democràtic hizo que «en poco tiempo (la plataforma) recibiera el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán, y líderes de referencia del movimiento independentista como es el caso del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont o el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quienes la situaron en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones». Y en toda esa estrategia, insisten los investigadores, la todavía número do de ERC tuvo labores claves como «el reclutamiento de gente» para llevar a cabo acciones y ejercer «de enlace» entre Tsunami y la «dirección».