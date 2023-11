Ferraz mide el descontento de su militancia con la consulta sobre el acuerdo de gobierno con Sumar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejerciendo su derecho a voto, de forma telemática, en la consulta impulsada sobre el PSOE sobre los acuerdos de Gobierno con Sumar y otras formaciones. PSOE | EFE

El PSOE impulsó el pasado lunes una consulta a sus bases sobre los acuerdos de investidura alcanzados por el partido. Los socialistas llegaron a un pacto de Gobierno con Sumar y lograron el apoyo de cara a la investidura de Pedro Sánchez de Bildu y ERC, a la vez que esperan sellar otro con Junts y el PNV. El plazo para participar de forma telemática finalizó al mediodía. Este sábado será el turno del voto presencial en las agrupaciones municipales y de distrito del partido. Los resultados se conocerán mañana.

Cerca de 172.600 militantes estaban llamados a participar en esta consulta, en la que tendrán que responder a la siguiente pregunta: «¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?».

El secretario general del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ejerció su derecho a voto como militante este viernes. «Acabo de votar en la consulta a la militancia para un nuevo Gobierno de coalición progresista. Os animo a participar en este proceso libre y democrático. Si no lo has hecho telemáticamente, mañana [por este sábado] puedes votar de manera presencial en tu agrupación. Porque en el PSOE decidimos entre todas y todos», publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) el líder socialista. La consulta no incluye una mención explícita a la cuestión de la aprobación de una ley de amnistía que englobe a los encausados por el procés, aunque el presidente del Gobierno en funciones se refirió a ella el pasado sábado, en el comité federal del partido. «En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña», dijo el jefe del Ejecutivo en funciones.

Varios militantes socialistas contrarios a la aprobación de la amnistía aseguran que votarán de forma negativa en la consulta, pese a que se muestran favorables a un Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Critican, en definitiva, que la consulta no sea más concreta. «Es una media pregunta», llegó a decir en el comité federal el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una de las voces más críticas en el PSOE sobre la concesión de la medida de gracia.