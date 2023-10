El PSOE registrará la ley de amnistía antes de la investidura para cumplir con Carles Puigdemont

Imagen facilitada por Junts de la reunión entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y Carles Puigdemont Europa Press

El PSOE ha ido cumpliendo una a una las condiciones impuestas por el expresidente catalán Carles Puigdemont para dar su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez. La foto del secretario de organización socialista, Santos Cerdán, con el propio Puigdemont en las dependencias de Junts en el Parlamento Europeo respondía al requerimiento del líder de Junts de ser reconocido como interlocutor. Pero antes de eso se aprobó el uso del catalán, gallego y euskera en el Congreso y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se fajó batallando ante la Unión Europea para solicitar que el catalán sea lengua oficial en la UE, otra de las reivindicaciones de Puigdemont. El anuncio de Sánchez de la concesión de una amnistía para los encausados del procés era la penúltima exigencia. Ahora falta que ley de amnistía se registre antes de la votación de investidura.

El PSOE quiere repartir el coste de esa imagen y pretende que sus socios de Sumar, además de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG firmen la proposición de ley. Sánchez ya la anunció el pasado sábado en el comité federal del PSOE. Y el pasado lunes tuvo lugar la foto de Santos Cerdán, número tres del PSOE, con Puigdemont. Una imagen que recibió duras críticas por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que este martes aseguró esa foto «avergüenza» a la mayoría de votantes del PSOE. A su juicio, es la imagen de «la humillación» y de «una rendición» por parte de Sánchez frente a Puigdemont. Feijoo afirmó que «el PSOE está coleccionando una serie de fotos que avergüenzan a la mayoría de los que han sido y son sus votantes». Y se mostró convencido de que «va a avergonzar en el futuro al Partido Socialista».

«La imagen de una rendición»

«Lo lamento profundamente, pero ayer era la imagen, no de una reconciliación. Ya me gustaría. Era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición», recalcó. Según su interpretación, el PSOE se desplazó a Bruselas a «rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado que sin él el señor Sánchez no es nada».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó también a Sánchez de «no tener ningún tipo de límites». «Me parece que sin duda alguna es la foto de la vergüenza», aseguró. Gamarra indicó que «si quedara algo del PSOE» lo que deberían haber visto es «cómo Puigdemont volvía a España, cumplía con la Justicia y era sometido al Estado de derecho».

En el PSOE niegan que la foto con Puigdemont, que lleva seis años fugado de la Justicia y residiendo en Bélgica, les haya incomodado. En línea con los mensajes de Sánchez de los últimos días, señalan que creen en los reencuentros y en la democracia. La foto de Cerdán con Puigdemont estaba pactada, pero no el hecho de que la imagen se tomara en una sala presidida por una fotografía de una urna del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 que ocupa toda una pared.

En una conversación informal con periodistas durante los actos de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, Cerdán confirmó este martes que la reunión con Puigdemont permitió constatar que «todo va bien». Según explicó, duró una hora y se habló más de «legislatura» más que de investidura, sobre la que no llegaron a fijar una fecha concreta.

El diputado socialista Odón Elorza se preguntó en la red X «qué fue de la dignidad» después del comunicado en el que el PSOE trataba a Puigdemont de «president». Los miembros del Gobierno rechazaron hacer declaraciones sobre la cita con el líder de Junts.