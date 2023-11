Los diputados que asistieron al acto de jura de la princesa Leonor representan a casi 20 millones de votantes, por 1,5 de los ausentes

Tribuna de invitados en la jura de la Constitución del entonces príncipe Felipe en 1986, a la que asistieron los presidentes de Cataluña, Jordi Pujol, y del País Vasco, José Antonio Ardanza (tercero y cuarto por la izquierda). efe

El acto del acatamiento de la Constitución por la princesa Leonor contó con la ausencia de los representantes de cinco partidos políticos con presencia en la Cámara Baja: PNV, Bildu, ERC, Junts y el BNG. Además, por parte de Sumar acudieron tres representantes. La suma de los votos de todos los partidos que no contaron con ningún representante en la jura de la princesa asciende a 1.616.988, por los 19.053.036 de votos que acumulan las formaciones que sí estuvieron presentes en el salón de plenos del Congreso de los Diputados: Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

Al margen de esta extrapolación está Sumar, la coalición de partidos que alberga a ocho formaciones con presencia en la Cámara Baja.

Los aliados de Sánchez para la investidura, los grandes ausentes del acto

Montero, Belarra y Garzón, ministros en funciones de Podemos; Urkullu y Aragonés los presidentes del País Vasco y Cataluña y Gerardo Pisarello, representante de la Mesa por en Comú Podem no asistieron al acto, al igual que el diputado del BNG, Néstor Rego y los parlamentarios de ERC, Junts y PNV

La Voz

Los principales aliados de Pedro Sánchez para apoyar su investidura como presidente del Gobierno fueron los grandes ausentes del acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor. No hubo representantes en la Cámara de ERC, Junts, BNG y PNV. Tampoco asistieron ni cargos públicos ni representantes de Podemos. Tres ministros del Ejecutivo en funciones, Ione Belarra, Irene Montero de Podemos y Alberto Garzón de Izquierda Unida, dieron plantón a la heredera al trono con los argumentos de que consideran el acto un blanqueo de la monarquía y no reconocen la legitimidad de la Corona. Tampoco asistió Gerardo Pisarello, representante de en Comú Podem en la Mesa del Congreso. Solo dos presidentes autonómicos, el del País Vasco, Íñigo Urkullu y el de Cataluña, Pere Aragonès, no vieron el juramento en la Cámara Baja de la princesa Leonor.

El único diputado del BNG, Néstor Rego, no estuvo y Sumar solo contó con tres de sus 31 diputados. Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones, la portavoz de la formación, Marta Lois y Esther Gil, vicepresidenta tercera en el Congreso sí estuvieron en el Congreso. No lo hicieron Félix Alonso, Teslaem Ubbi, Eloi Badia Casas, Julia Boada, Rafael Cofiño, Íñigo Errejón, Nahuel González, Txema Guijarro, Alberto Ibañez, Carlos Martín, Verónica Martínez Barbero, Lander Martínez; Águeda Micó, Gala Pin, Jorge Pueyo, Engracia Rivera, Javier Sánchez, Noemí Santana, Enrique Santiago, Agustín Santos, Francisco Sierra, Juan Antonio Valero, Martina Velarde, Lilith Verstrynge, Vicenc Vidal y Aida Vidal, además de los citados Gerardo Pisarello e Ione Belarra.

Manifiesto del BNG, ERC y Bildu contra «la legitimación de la Casa Real y sus privilegios» María Salgado

Tampoco estuvieron ninguno de los siete diputados de ERC -Francecs Álvaro Vidal, Monserrat Bassa, Inés Cunillera, Teresa Jordá, Gabriel Rufián, Jordi Salvador y Pilar Vallugera- ni los siete de Junts -Pilar Calvo, Josep Cervera, Josep Cruset, Isidre Gavin, Marta Madrenas, Mirian Nogueras y Eduard Pujol.

También dieron plantón a la princesa Leonor los seis diputados de EH Bildu -Mertxe Aizpurua, Marije Fullaondo, Jon Iñarritu, Oskar Matute, Isabel Pozueta e Iñaki Ruiz de Pinedo, además de los cinco del PNV, Joseba Agirretxea, Aitor Esteban, Mikel Legarda, Idoia Sagastizabal y Maribel Vaquero.