Fallece una mujer de 96 años tras ser atacada por dos perros en Murcia

GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 96 años tras ser atacada por dos perros en la pedanía de El Paraje, en Alguazas (Murcia). Los hechos sucedieron en la noche del pasado martes, cuando los dos canes se escaparon de una casa en la que, al parecer, el dueño no estaba presente en ese momento. Los animales mordieron a la mujer en varias partes del cuerpo, pero sobre todo en uno de sus brazos, el cual quedó desgarrado. Tras quedar hospitalizada, la anciana falleció el sábado. Aunque una ambulancia acudió rápidamente al lugar de los hechos tras el correspondiente aviso, debido a la agresividad que mostraban los perros no se pudo atender a la víctima hasta que llegaron los dueños, que lograron amansarlos. Tras prestarle primeros auxilios, los sanitarios trasladaron a la vecina al hospital Morales Meseguer de Murcia donde, finalmente, no pudo recuperarse de las lesiones sufridas.

Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Alguazas, los dos animales, que son un cruce de American Staffordshire Terrier y American Bully y tienen unos ocho meses de edad, no se encuentran en el censo municipal ni cuentan con microchips u otra documentación, a pesar de su condición de perros potencialmente peligrosos.Las mismas fuentes indicaron al periódico La Verdad que los dueños podrían enfrentarse a un delito de homicidio, al margen de las posibles amonestaciones de tipo administrativo, que podrían conllevar multas de hasta medio millón de euros. Por otra parte, el Consistorio indicó que en la casa había otros dos perros más, también de razas catalogadas como peligrosas, sin ningún tipo de control sanitario ni administrativo.

Este suceso tiene lugar menos de una semana después del caso de la enfermera de Zamora que murió desangrada a causa de las dentelladas de unos perros de gran tamaño que se encontraban sin supervisión en una zona rural.