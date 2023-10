Las divertidas tomas falsas de un joven Felipe VI antes de jurar la Constitución

Archivo RTVE.

La princesa Leonor jurará «guardar y hacer guardar» la Constitución este martes en el Salón de Plenos del Congreso. La heredera al trono leerá el primer ejemplar de la carta magna, del mismo modo que hizo el rey Felipe VI en 1986. Lo hará el mismo día que cumple la mayoría de edad, también como su padre. Hace 37 años de aquel momento. Una ceremonia que duró veinte minutos y en la que Felipe VI, por aquel entonces príncipe, estuvo acompañado por el resto de la Familia Real y de representantes de las diferentes instituciones del Estado.

En la víspera de aquel momento, Televisión Española emitió un mensaje especial que el propio Felipe VI había grabado en la Zarzuela unos días antes. Vestido de uniforme de cadete de la Academia Militar de Zaragoza, el entonces heredero comparecía ante los españoles con motivo del juramento que profesaría al día siguiente. El vídeo fue grabado en varias tomas y todas ellas, también las tomas falsas, han permanecido intactas en el archivo audiovisual de RTVE.

En ellas puede verse a un joven Felipe VI —a punto de cumplir 18— mirando a la cámara y haciendo varios intentos para pronunciar correctamente el mensaje que se había aprendido. «Voy a prestar juramento ante las cortes....no, es que he dicho juramento y no "mi juramento"», decía nervioso en las imágenes que ha difundido TVE. Vuelve a intentarlo, pero se queda en blanco: «Es que ha cambiado la luz y me he despistado», le dice al equipo de grabación que estaba en Zarzuela aquel día. Hace otro intento: «Quiero enviar un saludo cordial...», dice, para volver a pararse frustrado por la entonación que le había dado a la letra «s». «Cuando sale una ya no salen más», termina por decirle a los miembros del equipo. Luego supervisa las tomas grabadas e incluso optar por hacer nuevas en los exteriores del palacio, que finalmente no le convencen.

Momento de la jura de Constitución del rey Felipe VI en 1986. Congreso de los Diputados.

Felipe VI pedía en aquel mensaje «apoyo a todos los españoles, para ayudarme a ser heredero de la Corona de España». Todavía se desconoce si la princesa Leonor grabará unas tomas similares para emitir en televisión. Sí se sabe que durante su juramento en el Congreso estará acompañada en la tribuna por sus padres, Felipe y Letizia, y su hermana, Sofía. También estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, los miembros de las Mesas de las dos Cámaras y representantes del resto de poderes del Estado.

