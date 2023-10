El rapero Valtònyc regresa a España tras haber prescrito la condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona

Tomàs Moyà | EUROPAPRESS

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, huido en Bélgica de la justicia española desde hace cinco años, ha llegado este domingo a Mallorca, donde una treintena de personas le han brindado una calurosa acogida en el aeropuerto de Palma, según informa Efe.

Valtònyc ha regresado a España tras haber prescrito la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional le impuso por delitos como enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, con lo que quedan sin efecto las órdenes de detención internacionales pendientes.

Poco antes de las 9:30 horas, Valtònyc ha podido ser abrazado en la zona de llegadas del aeropuerto por sus familiares en un recibimiento muy emocionado en el que varias personas llevaban claveles en sus manos y camisetas con el lema «les paraules volen soles» (las palabras vuelan solas).

También han exhibido una pancarta que decía «Benvingut a casa Valtònyc», junto a alguna bandera estelada, mallorquina y republicana.

En declaraciones los medios, Valtònyc ha mostrado su satisfacción por este recibimiento y ha considerado una «pena» que su vuelta a España se deba a la prescripción del delito y no por la «autocrítica del Estado español», que debería respetar la libertad de expresión y no condenar a cantantes como él o Pablo Hassel, que continúa en prisión.

«Estos años de lucha por la libertad han valido la pena», ha afirmado Valtònyc, que ha reconocido que el exilio en Bruselas ha sido «muy duro» (su madre falleció durante su ausencia), pero le ha hecho crecer como «persona y profesionalmente».

«El pasado —ha afirmado— es para aprender, no para arrepentirse; seguramente he cometido muchos errores, pero a día de hoy tengo los amigos que tengo, mi familia me aprecia y me mira con orgullo».

También ha comentado de su vida en Bélgica que tenía «sueños recurrentes» como que a su vuelta a España no había nadie esperándole, o que la gente que se cruzaba por la calle no tenía cara.

Tomàs Moyà | EUROPAPRESS

Por ello, el recibimiento en Mallorca «ha sido muy emocionante y un alivio» y le reafirma en la idea de que estos años de «lucha por la libertad de expresión han valido la pena».

Además, ha agradecido la atención de los medios de información porque es «importante» informar de la llegada «del primer cantante condenado a prisión en Europa y en la historia de la entrecomillas democracia española».

En este contexto ha destacado que países como Bélgica hayan modificado su Código Penal para eliminar el delito de injurias a la corona.

Valtònyc ha confiado en poder encontrarse pronto en España con sus compañeros de exilio en Bélgica, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El rapero quiere disfrutar de su familia y amigos, y también de la gastronomía mallorquina porque en «Bélgica se come bien, pero no también» como en la isla.

Esta mañana está previsto un homenaje al cantante en el pueblo de Sineu, en la plaza del Fossar.

Tomás Moyá-Europa Press | EUROPAPRESS

El rapero tiene aún un juicio pendiente para el 21 de noviembre en la Audiencia de Sevilla en el que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel por un delito de provocación para cometer un atentado y amenazas —que no habría prescrito— por gritar en un concierto expresiones como «poner una puta bomba al fiscal» o «pegadle un tiro a un guardia civil».

Ha reconocido que está nervioso por esta causa y ha asegurado que «se presentará, como siempre» que ha tenido un juicio.