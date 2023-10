Sánchez pedirá a las bases del PSOE el aval para pactar con los independentistas

El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en el Consejo Europeo. OLIVIER HOSLET | EFE

Aunque los estatutos del PSOE no le obligan a ello, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció este viernes que en la consulta que el comité federal va a convocar entre los militantes socialistas se les pedirá que se pronuncien no solo sobre el acuerdo de coalición que ha firmado con Sumar, sino también sobre si «avalan» que se firmen acuerdos con otras formaciones como Junts, ERC o el PNV.

Al convocar la consulta antes de cerrar un acuerdo con los independentistas, la militancia no podrá pronunciarse sobre una posible ley de amnistía, sino simplemente sobre si da o no su aval para pactar con los secesionistas. Sánchez explicó que a la pregunta sobre el pacto de Gobierno se añadirá otra para saber si respaldan que se firmen acuerdos parlamentarios con otros partidos, pero sin concretar el contenido de los pactos. .

En declaraciones tras asistir a la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, Sánchez precisó que la consulta no puede entrar en más «detalle» porque el PSOE está negociando no solo con Junts o ERC, «sino también con el PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria» y no se pueden incluir en la consulta los detalles de cada negociación.

Sin nombrar la amnistía

Aunque Sánchez expondrá ante el comité federal cuestiones relacionadas con la investidura, no lo hará sobre las propias negociaciones porque es necesario, a su juicio, seguir manteniendo la discreción. Solo cuando se cierren los acuerdos habrá «luz y taquígrafos».

Sánchez reiteró su apuesta por la convivencia en Cataluña y, sin nombrar en ningún momento la palabra amnistía, dijo que «lo que hagamos será siempre en coherencia con lo que hemos venido haciendo durante todos estos últimos cinco años».

Se refirió al comité federal que el PSOE celebrará este sábado y señaló que él respeta todas las voces del partido, incluida la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es el que más crítico se muestra con una posible amnistía y con los acuerdos con los independentistas. El líder del PSOE indicó que «el partido va a hablar» y lo hará «como lo suele hacer».

«Somos una organización democrática. No voy a decir que seamos la organización más democrática del sistema político español, pero casi. Lo somos. Porque hay debate, tanto dentro como fuera de los órganos del Partido Socialista», añadió. Expresó además su «absoluta y rotunda confianza» en que el respaldo será «muy importante» porque ha hablado con «muchísimos de los cuadros del PSOE».

Cuando se cumplen seis años de la declaración unilateral de independencia de Cataluña promulgada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, el líder de Junts aseguró que «el Parlamento catalán proclamó la independencia de Cataluña a partir de los resultados del referendo del 1 de octubre y, ni hemos renunciado, ni renunciaremos nunca». «La mantenemos viva para cuando el independentismo en su conjunto sepa reunirse en una sola estrategia superando tentaciones partidistas», proclamó en u mensaje en X, dejando así claro que no renuncia a una nueva declaración unilateral de independencia si no es posible alcanzarla mediante la negociación con el Gobierno.

La expresidenta del Parlamento catalán durante los sucesos de octubre del 2017, Carme Forcadell, dijo que «ojalá haya investidura de Pedro Sánchez», porque eso significará que Cataluña ha «avanzado mucho nacional y socialmente». Indicó que si hay investidura, significará que habrá «una ley de amnistía». «Estoy convencida de que si hay investidura, habremos avanzado nacional y socialmente como país. Y por eso quiero que haya esta investidura», insistió, aunque admitió que no tiene claro si llegará porque las negociaciones «no acaban de ir demasiado bien».