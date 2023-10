Los reyes eméritos no irán a la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso

Los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, junto a Irene de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas. Detrás, las infantas Cristina y Elena. FRANCISCO GOMEZ | EFE

El rey Juan Carlos llegará a Madrid el próximo martes, día 31, para asistir a la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor en el Palacio de El Pardo y al término del encuentro regresará a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) sin pernoctar en Madrid.

Don Juan Carlos ha decidido finalmente asistir al festejo familiar tras sopesar si lo hacía o no, después de que no haya sido invitado a la sesión solemne en el Congreso, en la que la princesa de Asturias jurará la Constitución, ni al posterior almuerzo en el Palacio Real con los poderes de Estado, han informado fuentes cercanas al rey emérito. La reina Sofía tampoco irá para no hacer distingos con su esposo.

A la hora de inclinarse por venir a Madrid, Juan Carlos I ha considerado que era «más importante estar con su nieta y su hijo» en El Pardo que el no haber sido invitado a la ceremonia del Congreso, en la que entendía que debía estar por haber sido jefe de Estado durante casi 39 años, según las fuentes.

A bordo de un avión privado, el padre de Felipe VI, de 85 años, volará el martes desde Abu Dabi a Madrid, donde tiene previsto aterrizar a primera hora de la tarde. A continuación, se desplazará al Palacio de El Pardo y a la conclusión del festejo, emprenderá el viaje de regreso, por lo que estará en la capital solo unas horas.

No se le permite alojarse en la Zarzuela

Ha optado por no dormir en Madrid al no permitírsele alojarse en la Zarzuela, la que fue su residencia durante más de 40 años, han añadido las fuentes. Antes del encuentro familiar, sin cobertura de los medios al tener carácter privado, tiene intención de mantener una conversación con Felipe VI, al estilo de la que mantuvieron en mayo de 2022 en el Palacio de la Zarzuela al término de su primera visita a España tras su marcha al emirato en agosto de 2020.

Será su quinta visita a España desde que se instaló en el país árabe y la segunda vez que pare en Madrid. En su primer viaje, después de estar unos días en Sanxenxo (Pontevedra), concluyó su estancia en La Zarzuela con un almuerzo familiar y una larga charla con su hijo.

Absuelto por el Supremo

En aquella cita, el monarca transmitió a su padre el malestar por cómo se había desarrollado su estancia en la localidad gallega y sus declaraciones a los medios en las que no veía necesario dar las explicaciones requeridas por el Gobierno por su conducta y sus irregularidades fiscales, de las que fue absuelto por la Fiscalía del Tribunal Supremo en marzo del pasado año.

La última vez que don Juan Carlos se vio con Felipe VI fue el pasado mes de enero en Atenas en el entierro del exrey Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía, al que asistieron también las infantas Elena y Cristina, pero no la princesa Leonor, ni su hermana, la infanta Sofía. La cita de El Pardo por la mayoría de edad de la heredera al trono será el reencuentro de la familia Borbón después de cinco años, cuando la reina Sofía cumplió 80 años.