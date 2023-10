ERC presiona al PSOE y mantiene la reivindicación de celebrar un referendo

El líder de ERC, Oriol Junqueras, con el ex presidente del Sinn Féin Gerry Adams. FRANCISCO JAVIER AJA ORTEGA / EFE

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que su investidura está cada vez más cerca, pero los partidos independentistas catalanes, cuyos votos son imprescindibles para que esa investidura salga adelante, mantienen la presión insistiendo en la necesidad de celebrar un referendo de independencia. Una posibilidad que el PSOE rechaza de plano. ERC ha comunicado formalmente a los socialistas que ve «señales de alarma» en las negociaciones y señala directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el avance lento.

Los republicanos han avisado de que no quieren una negociación «de última hora» y recuerdan que las carpetas de la amnistía, el traspaso de Cercanías y la financiación van juntas. Desde ERC se transmite que las negociaciones «no están yendo bien» y que no acaban de entender los parámetros de la negociación que plantea el PSOE. «Si quieren acelerar las negociaciones se tienen que mover, y no nos da la sensación que lo hagan», añaden fuentes citadas por Europa Press.

Junqueras, con Gerry Adams

ERC hará una propuesta sobre la financiación autonómica, que mejoraría la financiación de Cataluña, aunque no exigirán la condonación del dinero aportado por el Estado dentro del Fondo de Liquidez Autonómica.

Además, para Esquerra es imprescindible que el texto de la ley de amnistía reconozca que el referendo del 1-O no fue delito. El PSOE cree, sin embargo, que si se incluyen referencias al referendo de octubre del 2017 el Tribunal Constitucional podría rechazar la norma.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó este jueves que el «Estado español debe entender» que el futuro de Cataluña «deberá decidirlo la sociedad catalana votando». El líder de ERC instó al Gobierno en funciones a trabajar para «mejorar la democracia» y por «un futuro más libre», como uno de los pasos necesarios para favorecer la investidura.

Junqueras hizo estas declaraciones en Belfast tras mantener una reunión en la capital de Irlanda del Norte con el expresidente del Sinn Féin Gerry Adams, con quien dialogó sobre el proceso de negociación del conflicto en la región que dio lugar al Acuerdo de Viernes Santo (1998), que puso como ejemplo porque «pone sobre la mesa la posibilidad de realizar un referendo».

No quiso pronunciarse sobre un calendario para las aspiraciones secesionistas de ERC. «Nunca es una cuestión de tiempo, es una cuestión de fuerza democrática, es siempre una cuestión de mayorías democráticas, de respeto a la voluntad democrática», recalcó Junqueras al término del encuentro con Adams. Según afirmó, ERC no se plantea este asunto «en términos temporales», sino como la necesidad de que «el Estado español entienda que debe respetar que el futuro de Cataluña deberá decidirlo la sociedad catalana votando».

La estrategia negociadora del PSOE pasa por un cerrojazo informativo para impedir que cualquier declaración pueda poner en peligro el acuerdo. Algo en lo que coincide Junts, que apenas se pronuncia sobre la posibilidad de llegar a un pacto para la investidura de Sánchez.

Una de las cuestiones que mantiene encallada la negociación con Junts es la exigencia de Carles Puigdemont de que haya un mediador internacional. Algo que el PSOE no acepta.

«Son días intensos»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ERC señala como responsable de que la negociación esté encallada, afirmó este jueves que el PSOE sigue «avanzando» en las conversaciones con los grupos políticos «que han mostrado su disposición» a apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

«Son días intensos, no lo voy a negar», indicó, porque «las aspiraciones» de los distintos grupos políticos «son muchas» y el Gobierno debe buscar el «equilibrio» para «ser capaz de llegar» a un acuerdo «total» que espera que se dé «pronto».