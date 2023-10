Los jóvenes catalanes se alejan cada vez más del independentismo, según un sondeo de la Generalitat

Los presos del «procés», en una imagen de archivo. Quique García | Efe

El procés siempre se ha relacionado a las clases medias acomodadas de habla catalana y a un sector de la población adulta. Las encuestas de la Generalitat han corroborado esta última consideración. Según el barómetro del CEO (centro de estudios de opinión de la Generalitat) sobre generaciones y participación, los miembros de la llamada generación Z, la de los que tienen entre 16 y 26 años, son los que se sitúan más alejados ideológicamente del procés y son los menos partidarios de la independencia de Cataluña.

Ante la pregunta que plantea la encuesta sobre cuál es su preferencia para la relación entre Cataluña y el resto de España, los más jóvenes se decantan por la permanencia en el España de manera muy mayoritaria. El 29 % de este sector de la población apuesta por que Cataluña sea una autonomía como hasta ahora, el 9 % reclama que sea una región española y el 11 % aboga por que se constituya como un estado dentro de una España federal.

Las opciones que no apuestan por la ruptura suman el 49 %. El 23 % prefiere que sea un estado independiente y el 28 %, en cambio, no sabe y no contesta. Este porcentaje de indecisos es el más alto de todos los grupos de edad. En el caso de los millennials (de 27 a 42 años), las tres opciones que rechazan la secesión (región, autonomía y modelo federal) suman el 52 %. El 26 % se declara independentista y el 22 % no se define.

Apoyo entre los mayores

El sector de la población más favorable a la separación es la del grupo de edad de los que tienen entre 59 y 77 años. El 34 % de este grupo generacional es partidario de la secesión, por el 32 % en los de la llamada generación X (entre 43 y 58 años). Entre los que rondan los 80 años, el porcentaje de partidarios a la independencia se sitúa en el 27 %, frente al 33 % que desea seguir viviendo en una comunidad autónoma española.

Este alejamiento de los jóvenes (ya han pasado seis años de los hechos de octubre del 2017) respecto a la independencia se aprecia también en el grado de implicación en el procés en sí.

A la hora de responder si ha tenido interés en las movilizaciones relacionadas con el desafío independentista, de nuevo la generación Z es la que se sitúa en la parte baja respecto a la afinidad con el secesionismo. El 44 % de la población responde que sí ha tenido interés en las protestas del procés. En el caso de los integrantes de los millennials, al 37%, los más bajos de todos. El más alto es de los mayores de 59 años y la generación X, con el 51 % y el 47 %, respectivamente.