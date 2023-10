Feijoo ve posible que Sánchez acepte un referendo «disfrazado de consulta en Cataluña» para ser investido

Feijoo, en un acto del PP en septiembre Sandra Alonso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, considera que «la amnistía está pactada» entre el Gobierno y los independentistas y ve posible que haya también un referendo «disfrazado» de consulta en Cataluña. Dicho esto, ha criticado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no acepte la oferta del PP cuando la «centralidad es la solución idónea» para salir del «bloqueo» y del «chantaje» y ha señalado que en este momento se debería preguntar a los ciudadanos en las urnas si están de acuerdo con una amnistía y un referendo.

Así se ha pronunciado este viernes en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, un día después de la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, donde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, proclamó que la amnistía es un «punto de partida imprescindible» para llegar al referendo.

Feijoo ha criticado el «oscurantismo absoluto» que hay en las negociaciones del Gobierno con los independentistas y ha señalado que este jueves ya lo vieron en el Senado con la ausencia del Gobierno en funciones en la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas.

En este punto, ha tildado de «sorprendente» que el Ejecutivo «no respete a las Cortes Generales» porque no acudió este jueves a la Cámara Alta y mantiene «cerrado» el Congreso. A su juicio, es algo que no habían visto «en 45 años de democracia».

«La amnistía está pactada»

El líder del PP ha indicado que «no hay ningún español» que «sepa exactamente qué es lo que está negociando el señor Sánchez» porque lo «oculta» y además «no quiso responder a ni una sola de las preguntas» que le formuló en el Congreso durante el debate de investidura de finales de septiembre.

Al ser preguntado si cree que el referendo está pactado para esta legislatura, Feijoo ha asegurado que «lo que está claro es que ayer el señor Aragonés dio alguna información». «Nos ha dado, por supuesto, que la amnistía está pactada y que la amnistía es el paso previo al referendo», ha resaltado, para añadir que él cree que «en este momento todo es posible».

Dicho esto, Feijoo ha indicado que en este momento la palabra del candidato socialista «no cotiza al alza» porque ha hecho promesas y luego ha hecho «lo contrario». «Probablemente si Pedro Sánchez se escuchase lo que ha dicho hace unos años, hace unos meses o hace unos días, haría una moción de censura contra sus propias declaraciones», ha enfatizado.

En cuanto a si ve capaz a Sánchez de pactar un referendo con Junts, el líder del PP lo ve posible. «Si puede, un referendo disfrazado de una consulta. Técnicamente un referendo no vinculante sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo, es posible. Yo no lo descarto en ningún caso», ha abundado.

En este punto, ha indicado que él se creyó a Sánchez cuando dijo que con Bildu no iba a pactar y «en este momento es un puntal claro de la posible investidura» del líder del PSOE. Y ha añadido que lo mismo le ocurrió con Podemos, un partido que luego ocupó la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios.

Puigdemont, clave en una posible repetición electoral

De la misma manera, ha asegurado que se creyó a Sánchez cuando dijo que traería a Carles Puigdemont a España o que iba a «intentar al menos facilitar su extradición», si bien hoy el expresidente de la Generalitat «forma parte de lo que ellos dicen que es la mayoría progresista».

«El señor Sánchez dijo que Junts y que el señor Torra, el anterior presidente de la Generalitat, era el Le Pen de la política española. Pues hoy ese mismo partido es la mayoría progresista que quiere conformar Sánchez», ha recalcado, para agregar que en este momento ser «reaccionario en España es defender lo que defendió el candidato Sánchez en su primera investidura».

En cuanto a si descarta que vaya a haber repetición electoral en enero, Feijoo ha subrayado que lo que ocurre en España en este momento no se decide en España sino en Bélgica, donde reside Puigdemont. «Y claro, que la gobernabilidad de tu país la decida una persona que está buscada por la justicia de tu país es muy duro», ha criticado, para resaltar que parece de «ciencia ficción» que eso sea lo que ocurra en la cuarta economía del euro.

Por todo ello, ha dicho que si Puigdemont «quiere que haya elecciones, las habrá». «Y si Puigdemont le quiere dar los votos a Sánchez, y Sánchez es capaz de convencer a Podemos, pues probablemente tenga una investidura», ha manifestado Feijoo, que ha cuestionado que a partir de ahí pueda haber gobernabilidad en España.

El presidente del PP ha recordado que antes de las generales le ofreció una oferta para facilitar la investidura del partido que ganase y que lo volvió a hacer durante su debate de investidura. Sin embargo, ha asegurado que Sánchez rechazó su propuesta porque «prefiere los votos de Bildu que los votos del PP».

«Sigo pensando que la centralidad en este momento en nuestro país sería la solución idónea para salir de este bloqueo y de este chantaje», ha manifestado, para añadir que se debería consultar a los ciudadanos «si están de acuerdo con la amnistía y si están de acuerdo con el referendo» en un nuevas elecciones.

«Por tanto, que antes que un Gobierno cuya tripulación el objetivo fundamental sea hundir el barco de la gobernabilidad de España para los próximos años, entiendo yo que es mucho mejor, sin duda, consultar a los ciudadanos el 14 de enero y que los españoles decidan», ha reiterado.

Actos contra la amnistía

Finalmente, el presidente de los populares ha recordado que el domingo su partido volverá a celebrar un nuevo acto en la calle contra la amnistía. Será en Toledo y le seguirán otros dos actos similares en Málaga y Valencia para defender la igualdad de los españoles, según informó el partido.

Feijoo ha censurado que el PSOE critique esos actos cuando Sánchez «lleva haciendo muchos mítines al fin de semana y nadie dice que sale a la calle». «Y si nosotros convocamos un acto y resulta que vienen 60.000 personas en Madrid, estamos desestabilizando al Gobierno. O sea, esto será una broma», ha exclamado, para dejar claro que el PP va a ejercer su derecho «a hacer política democrática» en España.