El último fleco de la trama Gürtel queda visto para sentencia tras nueve meses de juicio

Camps, en el último día del juicio de la trama valenciana del caso Gürtel Alejandro Martínez / EUROPA PRESS

El juicio por la pieza valenciana del caso Gürtel en la que se juzgó al expresidente de la Generalitat Francisco Camps quedó ayer visto para sentencia. Tras casi nueve meses de vista oral, afectada por varios parones por cuestiones internas del tribunal y las vacaciones de agosto, el tribunal de la Audiencia Nacional ya delibera las pruebas expuestas por las partes acusadoras.

Camps, de 61 años, hizo uso de su última palabra de forma breve. Quiso «agradecer esta oportunidad para dar las gracias a sus señorías y a los funcionarios de esta casa por el trabajo extraordinario de estos meses tan complicados» y, «como ciudadano», dijo, poder defenderse de las acusaciones y quedar a disposición de la Audiencia Nacional.

Más contundente se mostró Pablo Delgado, abogado del expresidente valenciano entre el 2003 y el 2011, quien pidió la absolución de su cliente en su informe de conclusiones. Lo hizo entre duras críticas a la Fiscalía Anticorrupción, que reclama un año de prisión al procesado por un delito de tráfico de influencias y seis años de inhabilitación por presunta prevaricación.

Delgado, que ha comenzado pidiendo perdón al tribunal por sus salidos de tono en el juicio, acusó inmediatamente después a las dos fiscales del caso de emprender desde hace 14 años un «juicio mediático» contra Camps que alcanza «la obsesión psicopatológica».

Camps, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió de forma inicial dos años y seis meses de cárcel al incluir un delito de fraude, fue la figura central a pesar de no ser el acusado con una mayor solicitud de pena. «Pedimos Justicia», clamó ayer su letrado. Durante su exposición, contestó al informe de conclusiones presentado el lunes por las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Santamaría por su «interés desbordado» en ir contra su defendido.

«Indefinición de fechas»

En esta línea, el letrado criticó la «indefinición de las fechas y los hechos» que, a su juicio «son la feria y la ruleta de la fortuna del Ministerio Fiscal», al que acusó de lanzar «aseveraciones infundadas». Con ironía, lamentó también que el ministerio público asegurase que «todos los súbditos» de Camps «se subyugan y hacen lo que él dice». «Estamos ante la inducción por aclamación, porque como era el presidente todos hacíamos lo que pensábamos que él quería o que le pudiera agradar», reprochó.

A su juicio, lo único que existe es una «evidente necesidad de justificar algo» que se ha expuesto con una «ferocidad inusitada». «Nos han dicho que si hemos recibido regalos... para generar ambiente. Eso no se ha demostrado», expuso. Delgado también se ha referido a la invitación de Camps al responsable de Orange Market (filial del Grupo Correa en Valencia), Álvaro Pérez El Bigotes, para que se desplazase a la ciudad. «Nos sale del alma invitar (...) Allí se vive bien. Yo entiendo que eso a los de Cuenca y Teruel no les sale», comparó el letrado. Por último, calificó de «tipo honesto» y «hombre honrado» a Camps. «Eso, a lo mejor, no lo son otros que son amigos del señor Pérez», concluyó.

El lunes, la fiscales Nicolás y Santamaría acusaron a Camps de ser el primer alto cargo «parasitado» por la red corrupta Gürtel. «Se instalaron (en las instituciones regionales) a través de un paciente cero, que es Camps. Él les ofreció ir a Valencia. Hay prueba abundante, sólida y contundente», dijeron. Durante cerca de cuatro horas, describieron una estructura ilegal que «desembarcó» en la administración valenciana gracias, según su tesis, al compadreo entre el hombre fuerte de Gürtel en la región, Álvaro Pérez, y la máxima autoridad autonómica, Francisco Camps.