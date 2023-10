Podemos ignora la presión del PSOE e insiste en romper relaciones con Israel

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un congreso de la Unión Europea en Luxemburgo. JULIEN WARNAND | EFE

La líder de Podemos, Ione Belarra, insistió este jueves en desmarcarse del Gobierno y volvió a defender la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel, cuestión en la que discrepa de Sumar; que la Unión Europea aplique sanciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su Gobierno; y promueva un embargo de armas.

La ministra de Derechos Sociales en funciones persistió en que el ataque a un hospital de Gaza fue obra de Israel porque es la única fuerza «con capacidad para hacer eso», argumentó basándose en palabras de corresponsales de RNE al ser preguntada en una entrevista en La 2 sobre qué pruebas tiene para mantener esa aseveración cuando Tel Aviv atribuyó el bombardeo a la Yihad Islámica y Estados Unidos concluyó que Israel no es responsable de esa explosión.

Belarra perseveró en culpar a los medios de comunicación por no «hacer más y comprobar cuál es la versión correcta», hecho que atribuye a que existe «una unanimidad mediática absoluta de respaldo a Israel». La ministra también cargó contra la Unión Europea diciendo que «sigue los dictados de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel». Reclamó a Pedro Sánchez «valentía» para usar la presidencia de turno del Consejo de la UE «para dar un ejemplo al mundo». Y defendió el derecho de los ministros de Podemos a manifestarse sobre la política exterior.

Belarra reta a Sánchez y le pide que suspenda las relaciones diplomáticas con Israel maría salgado

«No en mi nombre»

«Que tengan [el PSOE] las competencias no significa que puedan hacer lo que quieran», reseñó, e hizo hincapié en que la política exterior debería ser pactada con el socio minoritario del Gobierno porque «se está cometiendo un genocidio con nuestra complicidad y silencio. En mi nombre esto no se va a hacer, no con mi silencio», destacó.

Sumar se desmarcó de la petición de Podemos de suspender relaciones con Israel. Ni Yolanda Díaz ni el portavoz, Ernest Urtasun, secundaron a Belarra. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones se limitó a reiterar su condena por todas las víctimas «vengan de donde vengan» y a reclamar un alto el fuego y el cumplimiento de la legalidad internacional, en alusión a Israel. Urtasun, por su parte, fue un poco más allá y opinó que la posición de la UE debería de ser «más fuerte» y suspender el acuerdo que tiene con Israel, además de imponer sanciones individuales como se hizo con Rusia, porque hay militares israelíes que están «cometiendo auténticos crímenes de guerra», pero sobre los contactos con Tel Aviv se limitó a señalar que «hay que aumentar la presión diplomática».

Interior convoca a los partidos

El Gobierno quiere taponar cualquier posible brecha en la unidad contra la lucha antiterrorista en un momento en el que España se enfrenta a la mayor amenaza yihadista desde los atentados de Cataluña de agosto del 2017. Fernando Grande-Marlaska, en un gesto inédito, convocó para la tarde de este viernes a los partidos con representación parlamentaria para informarles de la situación de alerta y del incremento de las medidas de seguridad ante el riesgo de que la guerra desatada entre Hamás e Israel pueda desembocar en ataques integristas en territorio nacional. Marlaska les trasladará los resultados de la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista del pasado martes y de las conclusiones de la cumbre de los ministros del Interior de la UE de ayer en Luxemburgo.