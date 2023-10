Aragonés acudirá a la cita del Senado que el Gobierno y el PSOE evitan

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña Andreu Dalmau | EFE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aceptado la invitación para acudir el jueves al Senado a la Comisión General de las Autonomías. El jefe del Ejecutivo catalán asistirá a la Cámara Alta para defender la amnistía y la autodeterminación.

Aragonès, que ha incrementado sus apariciones públicas para intentar contrarrestar el protagonismo de Puigdemont en las negociaciones, buscará el cuerpo a cuerpo con el PP y reivindicará lo que a su juicio son grandes consensos en la sociedad catalana en torno a la ley de amnistía y el referendo, frente a lo que su portavoz, Patrícia Plaja, calificó como la derecha reaccionaria.

El día después de hacer público que su propuesta es un referendo a la escocesa, con acuerdo con Madrid y con respuesta binaria sobre sí o no a la independencia, el jefe del Ejecutivo ha sorprendido confirmando su presencia en el Senado. «De Cataluña habla Cataluña», aseguró Plaja. «Nadie defenderá mejor la amnistía que el presidente de la Generalitat», afirmó la portavoz del Gobierno catalán. «No dejaremos ningún espacio vacío», señaló, a pesar de que el Gobierno catalán, en el pasado, se ha mostrado reacio a participar en foros multilaterales con el resto de las autonomías. En este caso, al Ejecutivo catalán no le ha importado que el foro convocado por el PP sea para intentar desgastar a Pedro Sánchez por negociar la investidura con los partidos nacionalistas vascos y catalanes. «No dejaremos en manos del PP la amnistía cuando ellos han sido uno de los principales responsables de la represión», aseveró Plaja. Los barones del PSOE, en principio, no acudirán. Aragonès aprovechará su intervención en el Senado, de mayoría del PP y con presencia mayoritaria de presidentes autonómicos populares, para reiterar sus exigencias para la investidura.