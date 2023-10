Junts sostiene que está muy lejos de un acuerdo para la investidura de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la diputada de Junts, Mirian Nogueras, en la ronda de contactos para la investidura del candidato socialista EDUARDO PARRA | Europa Press

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado este viernes tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aún están lejos de un «compromiso histórico» que supondría su apoyo a la investidura y le ha entregado por escrito las exigencias de Carles Puigdemont.

Sánchez, que ha estado acompañado por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido con Nogueras en el Congreso para cerrar la ronda de contactos que ha mantenido con los partidos para intentar lograr apoyos para su investidura. En declaraciones a los periodistas al término de esa reunión, la dirigente de Junts ha afirmado que en la actualidad siguen lejos de lo que han calificado de «compromiso histórico».

«Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, entonces es que no son los votos de Junts aquellos que están buscando. No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho estos últimos cuatro años porque todos sabemos, y se ha constatado, que no ha funcionado», ha añadido. Ha aclarado que tampoco se han reunido con Sánchez para conocer las condiciones del PSOE para que Junts dé su apoyo, sino para reiterar sus exigencias.

Por ello, le ha entregado la transcripción de la declaración realizada por Puigdemont el pasado 5 de septiembre en Bruselas en la que puso sus condiciones para apoyar la investidura. En concreto, una ley de amnistía, el reconocimiento y respeto a la «legitimidad democrática» del independentismo y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos son las condiciones previas para que su formación otorgue los votos necesarios.

Al preguntarle si han hablado de una posible amnistía, ha apelado a la discreción para no hacer comentarios al respecto y hablar solo cuando sea necesario. «Estamos en un momento absolutamente trascendente y extraordinario y nosotros no jugaremos al juego de los titulares o de las filtraciones, que para eso -ha dicho- ya hay otros».

En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido el pasado miércoles cuando Sánchez se reunió con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha habido una llamada previa hecha pública a la cúpula de Junts. Antes de verse con Rufián, Sánchez mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, lo que generó la duda de si podía actuar de la misma forma y llamar al expresidente Carles Puigdemont de forma previa a su encuentro con Nogueras, algo que finalmente no ha ocurrido.

Movimientos próximos

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, tiene previsto hacer un gesto en los próximos días sobre la amnistía a los independentistas catalanes encausados en el procés, según indican fuentes de la dirección socialista a Europa Press.

El martes 3 de octubre, justo después de reunirse con el rey en el palacio de La Zarzuela, Sánchez afirmó que sería tras escuchar a los grupos cuando fijaría posición sobre la amnistía, al ser requerido por su opinión. En ese momento todavía no mencionaba esta palabra explícitamente aunque admitía que era una de las propuestas que hacían «no pocos grupos parlamentarios». Ahora, el día que han terminado las consultas, en una serie de reuniones que Sánchez ha mantenido en persona con todos los grupos con representación en el Congreso excepto Vox, en el PSOE siguen aplazando las explicaciones prometidas hasta que no se cierre un acuerdo, pues todavía «es pronto», según trasladan.

Sánchez no cierra la puerta a llamar a Puigdemont para su investidura M. E. Alonso, M. A. Alfonso

Sin embargo, creen que en los próximos días habrá algún tipo de gesto de Sánchez en relación a la amnistía, —«dará un pasito»— en esta línea, según trasladan desde la dirección del PSOE. El también secretario general socialista tiene un mitin este sábado en Mérida y el lunes realizará una visita en calidad de presidente en funciones.

A partir de ese día, incluso el fin de semana que viene, mantendrá su agenda más despejada de actos públicos, una novedad respecto al último mes y medio en el que ha llevado a cabo actos de partido prácticamente todos los fines de semana.

Por tanto, los esfuerzos se concentran en la negociación, pero a partir de este momento, después de las reuniones encabezadas por Sánchez, toma el relevo la comisión negociadora del PSOE, encabezada por la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general, María Jesús Montero y el secretario de Organización, Santos Cerdán.