Los aliados de Sánchez se desmarcan de la condena internacional a Hamás

Alcaldes y portavoces el Partido Popular durante un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Madrid en solidaridad con las víctimas de Israel tras los ataques del Hamás. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Los aliados del Gobierno socialista en funciones siguen evitando condenar expresamente los atentados terroristas de Hamás. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, clamó este miércoles contra el apartheid de Israel a la población palestina, pidió «no castigar a todo un pueblo» e incidió en la «condena de la violencia contra la población civil, venga de donde venga». Después de que miembros de la formación magenta, como Enrique Santiago, se negaran a catalogar a Hamás como organización terrorista, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se desmarcó este miércoles de sus compañeros y condenó finalmente «los atentados terroristas» de la brigada islamista.

Mientras Izquierda Unida promueve en los ayuntamientos de España en los que tiene representación una moción en la que insta a condenar «la guerra de ocupación de Israel contra Palestina» —en la que no se hace mención explícita a los atentados de Hamás—, Podemos acusó a Sumar de vetar en el Congreso su proposición no de ley en solidaridad con el pueblo palestino, ya que, según Díaz, se va a presentar una iniciativa consensuada. «Podemos seguirá apoyando las justas reivindicaciones del pueblo palestino dentro y fuera de las instituciones», aseguraron desde el partido morado.

También los aliados de Pedro Sánchez en el País Vasco se desmarcaron de la condena internacional a Hamás. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, consideró que mientras Palestina sea «un país ocupado» y el conflicto con Tel Aviv no se resuelva, «seguirán pasando» episodios de violencia. Y el BNG anunció que no participará en la votación de una resolución pactada por PP y PSOE en el Parlamento gallego que condena a Hamás. «Posicionámonos contra a dobre moral (...) dos que se negan a condenar o terrorismo do Estado de Israel», dijo el viceportavoz de los nacionalistas, Luis Bará.

Declaración en la Cámara Alta

Después de que este martes, la presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol, remitiera a la Junta de Portavoces una propuesta del PP para hacer una declaración institucional sobre el conflicto entre Israel y Hamás —alegando que es necesaria la unanimidad de los grupos parlamentarios—, los populares intentarán sacarla adelante en el Senado, según informó su presidente, Pedro Rollán, que avanzó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá «previsiblemente» el 7 de noviembre en la Cámara Alta para explicar la postura de España. Albares apoyó el derecho de Israel a defenderse, pero incidió en que «hasta las guerras tienen leyes» y «hay que diferenciar entre población civil y elementos terroristas». Desde Más Madrid, cuya portavoz Rita Maestre no acudió el martes al minuto de silencio en Cibeles por las víctimas israelíes, señalaron que «no hay víctimas de primera y de segunda».

El portavoz popular, Borja Sémper, pidió al Ejecutivo central que explique si su posición es la «claridad» del sector socialista que habla de terrorismo o la «tibieza» de sus aliados que lo «relativizan». Le contestó el socialista Patxi López, que reclamó al PP que deje de sacar «rédito político» de la guerra porque «eso es de carroñeros».