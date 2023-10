El Gobierno empieza tramitar los indultos de los ex altos cargos del PSOE condenados de los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a su salida de la Audiencia de Sevilla el pasado mes de mayo. Raul Caro|Raul Caro | EFE

El Gobierno en funciones ha iniciado los trámites burocráticos para el indulto de todos los ex altos cargos del PSOE condenados en el caso de los ERE de Andalucía que han pedido la aplicación de la medida de gracia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre ellos se encuentra el del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación.

La aprobación de este indulto supondría la salida inmediata de prisión de seis ex altos cargos condenados por ser los máximos responsables del fraude de casi 700 millones a las arcas públicas, no así de Griñán que no ha llegado a pisar la cárcel debido al cáncer de próstata que sufre, a pesar de que el Supremo en septiembre del pasado año confirmó punto por punto el fallo condenatorio.

Sea como sea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por el momento, solo puede comenzar el procedimiento para esta medida de gracia, ya que estando en funciones no puede conceder indulto alguno por ningún motivo.

La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del ministerio que dirige en funciones Pilar Llop, ha dado ya el primer paso para gestionar el perdón al dirigir el preceptivo oficio a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dictó la sentencia su sentencia el 19 de noviembre del 2019, solicitándole «un informe respecto de la petición de indulto» dictada por cada uno de los penados.

«Tramitación oportuna»

La letrada de la administración, el pasado 28 de septiembre, dio trámite a las peticiones del Ministerio de Justicia, que insta al tribunal sentenciador a elaborar un informe personalizado por cada uno de los condenados «a fin de llevar a cabo la tramitación oportuna».

Actualmente cumplen pena de prisión por el mecanismo específico de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.

En el caso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel, el pasado mes de junio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, acordaba suspender durante cinco años su entrada en prisión merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.

Por su parte, el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario también por motivos de salud.