Aragonès ve lejos la investidura y exige que Puigdemont y Junqueras puedan volver a presentarse a las elecciones

Pere Aragonès, presidente de Cataluña. David Zorrakino | EUROPAPRESS

Toque de atención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el inicio de la ronda de contactos para la investidura. Aunque los republicanos llevan semanas dando por hecha la ley de amnistía, Aragonès ha enfriado este lunes el estado de las negociaciones y ha asegurado que ve aún «lejos» la investidura del candidato socialista. «Estamos lejos», ha afirmado en TVE.

ERC pone sobre la mesa tres carpetas. La primera tiene que ver con la amnistía, la segunda con el referendo y la tercera con cuestiones de financiación y traspasos competenciales. El dirigente republicano ha hablado de semanas para poder cerrar un acuerdo. Este debe pasar, según las exigencias de los de ERC por una ley que amnistíe a todos los condenados por el procés desde el 2013 hasta la actualidad.

Propuesta del 2021 en el Congreso rechazada por el PSOE

Esquerra toma como base de su propuesta la ley que los independentistas registraron en el 2021 en el Congreso y que la Mesa del Parlamento español, con los votos del PSOE, negó su tramitación. La propuesta que Yolanda Díaz presentará mañana en Barcelona también está inspirada en aquel proyecto legislativo de los secesionistas. Aragonès ha sido categórico, al señalar que la amnistía debe exonerar por completo a los encausados. «Deben tener todos sus derechos civiles y políticos plenamente restaurados», ha reclamado. Es decir, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, una vez sean amnistiados, deberían poder presentarse a las elecciones de nuevo, «como cualquier otro ciudadano, ni más ni menos», ha dicho. «Las propuestas de Sumar son interesantes pero lo que va a ser determinante va a ser la propuesta del PSOE», ha zanjado sobre la carpeta de la desjudicialización. «Habrá amnistía», según el jefe del Ejecutivo, que ha insistido en que la manifestación convocada ayer por Sociedad Civil Catalana en Barcelona fue un fracaso y no paralizará la negociación de las medidas de gracia.

Sobre el referendo, el presidente de la Generalitat insiste en situarlo en la ecuación de la investidura, a pesar de que el Gobierno ha cerrado esa puerta en varias ocasiones. El líder del PSC, Salvador Illa, dijo que si los independentistas vinculaban la investidura a la cuestión soberanista, habrá elecciones. «Habrá avances en los derechos y libertades de Cataluña», ha vaticinado. Aragonès ha aclarado que no está exigiendo un referendo a cambio de investir a Sánchez. Lo que pide, ha dicho, es que el PSOE acepte una negociación en los próximos cuatro años sobre la cuestión soberanista. «Las características del referendo tienen que formar parte de la negociación», ha insistido. No se cierra solo a una consulta de sí o no a la independencia y ha instado al PSOE a poner sobre la mesa su alternativa a un referendo. «Si hay otras propuestas bienvenidas sean y que la ciudadanía decida libremente», ha apuntado.

En cualquier caso, donde más ha puesto el acento ha sido en la carpeta de las inversiones y el traspaso de Cercanías. «Estamos lejos especialmente en un apartado que no es menor que es cómo mejoramos la financiación de los servicios públicos en Cataluña. El traspaso de Rodalies», ha presionado. ERC exige el traspaso integral, con dotación presupuestaria incluida, de una competencia que ahora gestiona de forma parcial. Además, reclama gestos para reducir el «déficit fiscal» que el Govern ha cifrado en 22.000 millones anuales, el 10 % del PIB catalán.

Esquerra ha apretado este lunes a Sánchez con Cercanías. ERC tiene 7 escaños. Los mismos que Junts, que exige también una amnistía, un mediador del conflicto, reconocimiento de Cataluña como nación, así como el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas.

Otegi dice que si hay referendo en Cataluña también lo habrá en el País Vasco

Arnaldo Otegi está convencido de que si Junts y ERC logran arrancar a Pedro Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, esa consulta también tendría que desarrollarse en el País Vasco. «Es evidente que el Estado no puede dar satisfacción solo a una de las partes», ha afirmado el coordinador general de EH Bildu, quien, en todo caso, se muestra bastante escéptico con la posibilidad de que se convoque algo parecido en la próxima legislatura. «No creo que nadie esté pensando en que en los próximos cuatro años haya un ejercicio de autodeterminación en este país». De hecho, ha asegurado de dentro de la Constitución puede haber «ciertos soportes» que pueden permitir buscar «una salida al conflicto».

Otegi, en declaraciones en Radio Euskadi, ha vuelto a insistir en que la coalición soberanista va a apoyar la investidura de Sánchez, «sin especulaciones», porque el objetivo es parar «al bloque reaccionario». «Esto, ya de por sí, a pesar de los de gratis et amore, ya trae beneficios porque que la derecha y la ultraderecha gobiernen supone recortes en nuestras libertades nacionales, en los derechos de las mujeres, de los trabajadores...», ha explicado.