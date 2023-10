Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional: «Si la amnistía levanta tanta polvareda, poca concordia hay por ahí»

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la UAB MIGUEL LORENZO

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, participará en la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC), mañana en la Ciudad Condal, y augura que la protesta se nutrirá de socialistas críticos.

—¿Una radiografía de la Cataluña en la que vuelven a la calle?

—Es una Cataluña secuestrada por aquellos que fueron protagonistas de los momentos más álgidos del 2017, porque están insertos en todos los recovecos administrativos. Han impuesto su visión en la enseñanza, el comercio... Cataluña no está pacificada, está secuestrada por el marco mental del secesionismo. Y ese secesionismo nunca ha tenido la mayoría social.

—¿La sociedad catalana está mucho mejor que hace seis años?

—No lo diría así. Hace seis años estábamos muy presionados y vivimos las escenas de mayor violencia física. Ahora se trata de una violencia larvada, psicológica, continua en la educación, en la Administración. Y eso es terrible. Entonces, nos quedaba la esperanza de que desde el resto de España y desde sus instituciones se iba a hacer algo para ayudarnos a salir de esta situación. Ahora, el Gobierno y una mayoría parlamentaria muy exigua, pero mayoría, son los alentadores y cómplices de este secesionismo que no ha cambiado sus objetivos.

—¿Sienten que los dejan solos?

—No, nos sentimos respaldados por la sociedad española. Y el apoyo al constitucionalismo catalán no es un apoyo, como algunos intentan decir, propio de la derecha, sino que sigue siendo muy transversal. Lo que es absolutamente increíble es que quien nos deje solos sea el Gobierno del PSOE, el partido que hizo con nosotros la Transición, la Constitución y su desarrollo para la convivencia.

—¿Se puede decir que el constitucionalismo es mayoritario, si el PSC no está en la manifestación?

—No queremos que vengan los partidos por ser partidos, queremos que venga la sociedad. La manifestación va a ser transversal porque SCC lo es.

—¿Cree que esa transversalidad incluirá a socialistas críticos?

—Sí, sí, sí. Tenemos la certeza. Es imposible entender que un partido socialdemócrata haga del nacionalismo su bandera, que haga sus alianzas con minorías supremacistas y secesionistas. No lo pueden entender ni ellos mismos. Hay muchos socialistas que están radicalmente en contra de cómo se están haciendo las cosas, y no quieren dejar de ser socialistas. Lo que quieren es que se hagan bien.

—Sánchez arguye que el objetivo es «la concordia».

—Si el anuncio de algo que algunos llaman amnistía, otros alivio y otros vaya usted a saber el qué está levantando tanta polvareda, poca concordia hay por ahí. La amnistía no es la solución. La amnistía es el problema.

—¿Cabe o no en la carta magna?

—No la regula porque no ha querido regularla. En el debate constituyente se presentaron dos enmiendas en el Congreso y dos en el Senado que no se incluyeron. La amnistía debe tener una justificación consistente y responder a la voluntad real que tiene detrás. No sé si en la exposición de motivos podrán poner que se va a otorgar porque necesitan siete votos para una investidura. Se produciría una inseguridad jurídica tremenda, porque se le dirá al Supremo que su condena no tenía sentido. Y una quiebra del principio de igualdad, dado que, por conveniencia política, habrá políticos que amnistiarán a otros.