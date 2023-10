Pedro Sánchez habla por primera vez de amnistía: «Es una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España»

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pronunciado este viernes por vez primera la palabra «amnistía» para reconocer que conoce la propuesta que al respecto va a presentar la próxima semana la líder de Sumar, Yolanda Díaz, —que plantea exonerar todos los «actos» para lograr la independencia desde enero del 2013—, pero ha subrayado que «no es la del PSOE».

«Conocemos la propuesta de Sumar como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía», ha contestado Sánchez en rueda de prensa tras la Cumbre de la UE en Granada junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.

Para el jefe del Ejecutivo, no deja de ser bueno que los partidos presenten este tipo de iniciativas pues «es una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017».

Ha subrayado que el deber de todos los partidos es tratar de trabajar por «entendernos y lograr cuanto antes un gobierno en España» y ha asegurado entender que los periodistas le pregunten por el acuerdo sobre la amnistía. «Yo no puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca (...), se conocerán los acuerdos cuando se culminen, pues no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado», ha remarcado Sánchez.

A la frase de «nada está acordado hasta que todo esté acordado» se ha vuelto a remitir al ser preguntado por la posibilidad de que algún miembro del equipo negociador del PSOE se entreviste con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para avanzar en el acuerdo de investidura después de que él haya aclarado que solo se reunirá con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Para el también secretario general de los socialistas -quien no ha desvelado si habrá ese contacto directo de algún dirigente socialista con Puigdemont- nadie en España puede discutir que hoy la situación en Cataluña está «infinitamente mejor que en el año 2017».

En este sentido ha asegurado que cuando exista un acuerdo será «claro y transparente» y lo conocerán todos los ciudadanos. Así ha señalado que serán validados por el Poder Legislativo. «E incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición». «Plena normalidad democrática», ha sostenido a continuación.

La propuesta de Sumar

Sumar va a presentar el martes que viene el dictamen que ha encargado a sus asesores jurídicos sobre una posible amnistía. En el texto, según ha adelantado El Periódico de Cataluña, aboga por la exoneración de todas las personas vinculadas con infracciones penales o administrativas relacionadas con el proceso independentista en Cataluña a partir de enero de 2013 y hasta la actualidad.

Dicho medio alude a que el documento fija que se aplique a «todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley».

A su vez, se postula que el rango de una posible ley orgánica tendría en consideración todo acto relacionado con «la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014, como del referendo de autodeterminación de 1 de octubre de 2017».

Sánchez reconoce que está negociando la amnistía con los grupos políticos Gonzalo Bareño

Por otro lado, tal y como recoge Europa Press, establecería que la medida de gracia se dirigiría a actuaciones en la «vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referendo o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables».

De esta forma, el ámbito temporal de la propuesta sería análogo a la ley de amnistía que en 2021 intentaron impulsar ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT en el Congreso, que fue rechazada entonces por la Mesa de la cámara con los votos de PSOE, PP y Vox tras un informe de los letrados que veía inconstitucional esa iniciativa.

Amnistía también para los policías del 1-O

Sumar ve necesario incluir a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con causas abiertas por cargas policiales durante el procés del 1 de octubre de 2017, pero admite que no será fácil de encajar en la ley de amnistía. Según han explicado fuentes de la formación de Yolanda Díaz, los agentes no quieren que se les equipare con quienes infringieron la ley porque sería tanto como presentarles como delincuentes cuando lo que hicieron fue precisamente cumplir órdenes para hacer respetar la legalidad.

Además, los independentistas se han mostrado reacios a que los policías y guardias civiles puedan acogerse a la amnistía. El líder de ERC, Oriol Junqueras, dejó claro hace unos días en Madrid que el objetivo de la amnistía es que se dejen de perseguir actuaciones que no están tipificadas como delito, en referencia a la celebración de un referendo, pues sostiene que la justicia «se ha pervertido» con las causas del procés. Pero, a su juicio, esa amnistía no debe beneficiar a los policías que «golpearon» a los ciudadanos que intentaron participar en esa consulta porque eso, «sin duda, sí es un delito».

Sin embargo, en Sumar defienden que si se pasa página, se debe pasar para todos y que, por tanto, la amnistía debe extenderse a los agentes que estuvieran procesados por actuaciones dirigidas a impedir la celebración del referendo ilegal del 1-O o que actuaron en el marco de las protestas convocadas contra decisiones, gubernamentales o judiciales adoptadas en aquella etapa. Apuestan por darles un trato diferenciado en la futura ley que recoja la amnistía, de manera que se le aplique también a este colectivo, pero dejando claro que su situación no tiene nada que ver con la de los políticos u otras personas beneficiadas por la norma.

Sánchez y Feijoo se reunirán el lunes en el Congreso La Voz

Díaz evita confirmar la propuesta

La propia Díaz ha evitado confirmar si la propuesta de amnistía contempla la exoneración de todos los actos relacionados con la independencia desde enero de 2013.

«Sabemos que tiene que ser una ley de carácter orgánico. Sabemos también que tiene que ser una ley general. Sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad», ha añadido.

Rueda afirma que Sánchez y Díaz hacen «teatrillo» y critica que tomen a la gente por «parva» X.G.

En otra entrevista en Ràdio4 y La2 este viernes recogida por Europa Press, ha avisado al PP de que va a ser el Tribunal Constitucional (TC) el que dirima si la amnistía es o no constitucional y ha defendido su medida para desjudicializar: «Nunca debimos llegar a esta situación».

Díaz ha negado que Sumar apoye la amnistía para lograr los votos del independentismo y reeditar el Gobierno de coalición, y ha argumentado que en su programa defendían medidas para avanzar en la «desjudicialiación». «No llevaba en el programa electoral la amnistía, es verdad. Tampoco levaba los ERTES», ha dicho la líder de Sumar.

Preguntada por si ayudaría a la negociación que dirigentes del PSOE visitaran al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas, como publica este viernes El País, ha sostenido que eso debe decidirlo el PSOE. «Lo que hago es trabajar con el presidente del Gobierno. Mi agenda catalana está compartida», ha añadido.

Después de que Sánchez reconociera por primera vez negociaciones sobre la amnistía, Díaz ha defendido hablar con claridad sobre ello: «Lo que está manifestando el presidente del Gobierno es el alcance de un nuevo tiempo político en el que queremos que el conflicto político se acabe de una vez por todas».

En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno lleva tiempo trabajando para generar «no solo la serenidad en Cataluña, sino en conjunto de España», y ha acusado al PP de haber abdicado, en sus palabras, de la política en Cataluña. Según ella, la única política del PP y de voces como la del expresidente José María Aznar es «incendiar Cataluña», y ha argumentado que no toda amnistía conlleva un reconocimiento de que las conductas amnistiadas nunca debieron ser delito.

Ante la manifestación de este domingo en Barcelona convocada por SCC, ha negado que «medio país esté peleando contra otra parte» a razón de la amnistía, y ha sostenido que España es plural.

La presentación de la propuesta de Sumar, el martes

El acto de presentación del dictamen sobre la amnistía, a cargo de un grupo de expertos, será a las 19 horas del próximo martes en el Ateneu de Barcelona. Asistirán al mismo el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC, Joaquín Urias; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; la catedrática de Derecho Penal de la UAB, Merche García Arán, y el catedrático de Derecho Penal Nicolás Garcia Rivas, uno de los autores del informe y el encargado de presentarlo.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, cree que hay que «desconfiar» de quien asegura que la amnistía no está prevista en el régimen constitucional porque sostiene que hay leyes en vigor que contemplan esta figura. También ha confirmado que la futura ley deberá incluir al expresidente catalán Carles Puigdemont, que se mantiene huido de la justicia española: «No tiene sentido dejar flecos abiertos», ha dicho.

Por su parte, Junts ha dicho este viernes que Sumar ya le ha trasladado su propuesta para una ley de amnistía en el marco de las negociaciones para investir al candidato socialista a presidir el Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha comprometido a estudiarla.