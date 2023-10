Feijoo carga contra la presidenta del Congreso y le reclama que fije ya la fecha para investir a Sánchez

Feijoo durante una rueda de prensa en el Congreso. Fernando Alvarado | EFE

El PP dispara contra Francina Armengol a raíz de la investidura de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijoo reprochó ayer a la presidenta del Congreso no haber fijado aún una fecha para la cita parlamentaria del líder socialista y consensuar con la Moncloa cuándo será el mejor momento dependiendo del estado de las negociaciones con el resto de grupos.

El martes, Armengol aseguraba que establecería una fecha cuando la investidura estuviese «madura», algo inadmisible para el líder del PP, quien la acusa de actuar más como «una militante del PSOE» que como máxima autoridad del Parlamento en lo que se refiere a la investidura.

Feijoo sostiene que las condiciones de las que dispone Sánchez para tratar de formar Gobierno no son las mismas que le ofrecieron a él. Según el líder gallego, Armengol «habló con la Moncloa» para pactar la fecha más conveniente para Sánchez y acabó por fijarse los días 26 y 27 de septiembre. «Yo pedí a Armengol ocho días para mi investidura. Me dijo que tenía que ser en septiembre por viajes del presidente y agenda», apuntó Feijoo, quien ha cuestionado que «encima» Sánchez y sus ministros le digan que durante un mes «he perdido el tiempo». «Ahora resulta que Sánchez no tiene plazos. Hoy debe dar el plazo, a mí me dio 24 horas», añadió en una entrevista en Onda Cero.

Fuentes del Congreso acusan a Feijoo de mentir. Un intercambio de cartas entre este y Armengol revela que en su primera misiva Feijoo pide «un tiempo prudencial para poder realizar esas negociaciones y esos encuentros con la debida diligencia» y expone que hay «precedentes» de al menos 24 días de plazo. «Me permito recordarle los precedentes, muy especialmente los de las últimas legislaturas (XII, XIII y XIV) en las que entre la primera propuesta de candidato formulada por SM el Rey y la celebración del Pleno de investidura transcurrieron 33, 46 y 24 días respectivamente», escribe Feijoo.

Armengol le contesta: «La fecha considerada más adecuada para convocar el Pleno es la del 26 y 27 de septiembre, tal y como hemos acordado en la conversación que acabamos de mantener». Y añade: «De esta manera, se da respuesta a la petición que me hizo usted en la misiva remitida ayer, en la que reclamaba disponer de un tiempo prudencial para poder realizar negociaciones». Y le recuerda que con esa fecha tiene 35 días desde que lo propuso el rey.