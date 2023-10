Sánchez se verá este martes con el rey con la expectativa de conseguir la investidura

El rey recibe a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en la Zarzuela. KIKO HUESCA / EFE

El rey Felipe VI comenzó este lunes la segunda ronda de consultas de cara a la investidura tras fracasar el intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. La ronda culminará el martes con las entrevistas con el propio Feijoo y con el líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez. Ni UPN, ni Coalición Canaria, ni el PNV ni Sumar, que fueron los partidos que asistieron ayer a la cita con el rey, —dado que Junts, ERC, EH Bildu y el BNG no acudieron—, garantizaron al rey su apoyo a la investidura, aunque solo el portavoz de UPN confirmó su voto contrario a la elección de Sánchez.

El líder del PSOE se postulará por tanto este martes como candidato ante el rey con el único apoyo de EH Bildu, que ya ha anunciado que votará a su favor, pero sin tener asegurada una mayoría en el Parlamento. Con el partido de Otegi, el PSOE sumaría a sus 121 escaños otros seis votos, quedándose en 127. Sánchez expresará sin embargo al monarca su disposición a negociar un Gobierno de coalición con Sumar y pactar con los independentistas catalanes de ERC y Junts, así como con el PNV. Unos apoyos que le permitirían superar la votación con mayoría absoluta.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, expresó tras su reunión con el rey su voluntad «de conformar Gobierno de coalición progresista», pero dijo que todavía no hay consenso con el PSOE. «Lamento comunicarles que estamos muy lejos de alcanzar ese acuerdo», señaló Díaz. La vicepresidenta segunda no quiso comprometerse con ningún plazo para alcanzar el acuerdo con el PSOE y tampoco quiso hablar de los nombres que podrían asumir ministerios por parte de Sumar. «No estamos en la fase de conformación del Ejecutivo», sostuvo.

El líder de UPN, Javier Esparza, ratificó el rechazo la investidura de Pedro Sánchez porque, según explicó, llevaría implícito un apoyo de EH Bildu, ERC y Junts. «Es decir con Otegi, con Puigdemont y con Junqueras», apostilló. Esparza dejó clara su posición: «Ojalá que hubiera repetición electoral», dijo.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que apoyó la investidura de Feijoo, expresó el rechazo de su partido a una ley de amnistía para los encausados por el procés en Cataluña, pero no descartó un apoyo a Sánchez si acepta las partidas presupuestarias pendientes con las islas y el contenido de la denominada agenda canaria, que ya expuso al PP. El respaldo de Coalición Canaria implicaría que a Sánchez le bastara la abstención de Junts, sin necesitar su voto a favor.

ERC rebaja sus exigencias

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, no compareció tras su cita con Felipe VI y su partido no dio ningún detalle del contenido de la conversación, que se prolongó por espacio de 40 minutos. En las últimas semanas los nacionalistas vascos han expresado que no están en condiciones de garantizar un apoyo a Sánchez dado que las negociaciones no han comenzado.

Santiago Abascal, líder de Vox, trasladó al rey su «no rotundo» a la investidura de Sánchez y alertó de que «los enemigos de la convivencia, de España y del orden constitucional están a las puertas para poder tomar las instituciones centrales del Estado».

Desde ERC, su secretaria general, Marta Rovira, rebajó la urgencia de celebrar un referendo como condición para apoyar a Sánchez y dijo que lo que exigen al PSOE es que se pueda «hablar» del referendo en una mesa de negociación «con garantías». Algo que, según dijo, el PSOE ya aceptó en 2019.