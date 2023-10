Sánchez se lanza a por su investidura con una amnistía que no cita y el no al referendo

Felipe VI ha designado candidato a la investidura a Pedro Sánchez tras reunirse con representantes de los grupos parlamentarios en el marco de la segunda ronda de consultas. Así lo ha comunicado la presidenta del Congreso, Francina Argmengol, en rueda de prensa en el Congreso tras acudir a Zarzuela. El líder de los socialistas inicia así la etapa final de un camino que podría llevarle a reeditar la presidencia del Gobierno si logra reunir los apoyos de independentistas catalanes y vascos y de Sumar, con el que cuenta como futuro socio de coalición. «Acepto el encargo con la ilusión de saber lo que puede conseguir España con un gobierno progresista. Me siento honrado y responsable», ha afirmado Sánchez en una comparecencia en Moncloa en la que no ha pronunciado la palabra «amnistía» pero ha dejado claro que solo negociará «dentro de la Constitución».

El líder del PSOE mantiene su aspiración a formar Gobierno con Sumar, por ello, este miércoles empezará su ronda de negociación con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Lo hará en el Congreso, donde posteriormente tiene previsto reunirse con el resto de formaciones políticas con representación en la Cámara baja.

Estas reuniones no incluirán a Vox, pero sí al PP. Sánchez ha asegurado que no pedirá su apoyo a Alberto Núñez Feijoo, ni llamara «al transfuguismo» a los diputados de su partido. «Pero si le propondré la renovación del CGPJ y que el insulto se marche de la vida política. Me propongo hacer todo lo posible para que así sea durante los próximos cuatro años. Solo pido algo que me parece de sentido común, que se respete la legitimidad del parlamento y a la Constitución», ha desgranado el presidente en funciones.

Sobre sacar adelante una eventual ley de amnistía, Sánchez defiende que «hacer política implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica lógicamente liderazgo», ha sostenido. Pero respecto a la exigencia de ERC y Junts de que también se incluya un referendo de autodeterminación en el marco del pacto para respaldar la investidura del líder socialista, Sánchez ha manifestado su rechazo «no solo por compromiso y exigencia constitucional» sino por una convicción política.

«Nosotros nos tomamos en serio el encargo del Jefe de Estado. Esta no es una investidura postiza, es de vedad. Todo lo que hagamos será dentro de la Constitución y servirá para ese fin común de la concordia entre españoles. Eso es lo relevante, luego habrá que ver en qué acuerdos culminan las negociaciones, que serán transparentes y conocidos», ha afirmado el presidente en la rueda de prensa.

El líder del PSOE solo tiene atado a día de hoy el apoyo de su propio partido y el de EH Bildu, que hasta ahora no le ha marcado líneas rojas. El precio del resto de votos de los llamados a ser sus aliados se ha encarecido una vez fracasada la investidura del presidente del PP la semana pasada y cuando el líder de los socialistas cuenta con menos de dos meses para alcanzar la meta evitando la repetición electoral. Con el secesionismo catalán enrocado en sus exigencias de máximos, el destinado a ser de nuevo su socio de coalición, Sumar, advirtió este lunes por boca de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que las posiciones «están aún muy lejanas».

Sobre la fecha de investidura, Armengol no la ha dado a conocer hoy. Fuentes del Gobierno y de Sumar expresan que les gustaría que esta se fijara para finales de octubre, pero los plazos, sobre todo si hay que negociar una ley de amnistía y la formación de un nuevo Gobierno son cortos. Además, el 31 de octubre la princesa Leonor acudirá al Congreso para dar su discurso de mayoría de edad, tradición que inició su padre, y la semana anterior se celebra el Consejo de Europa.

Quedan por cerrar aún muchas cuestiones, entre ellas, las peticiones de Junts y Esquerra de sacar adelante una ley de amnistía para los encausados por el procés y la celebración de un referendo de autonomía en Cataluña.