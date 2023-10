Un tractorista, un joven de cumpleaños y amistades entre las víctimas del incendio de una discoteca en Murcia

Vecinos de Murcia reunidos en las cercanías de la discoteca Fonda. EVA MANEZ | REUTERS

El incendio en la discoteca Fonda, en Murcia, ha dejado trece muertos. Vecinos de la cercana Caravaca y de la propia capital autonómica que habían asistido a bailar y beber, como cualquier joven, el pasado sábado, y que coincidía con la celebración de un cumpleaños que se tornó en tragedia.

Jorge Bajiota de 34 años, mandó un vídeo para presumir ante sus amigos antes de morir. Padre de tres hijos y tractorista de oficio, había bajado con su mujer y otros dos amigos, un hombre y otra mujer —su pareja— a disfrutar de la noche. Su amiga envió un audio a su madre antes del derrumbe de la planta alta de la discoteca: «Mami, la amo. Vamos a morir». El audio lo reprodujo a las puertas del Palacio de los Deportes de Murcia, su padre.

Las labores de identificación serán dificultosas y hasta dentro de varios días no se sabrá la identidad de todos los fallecidos. Bryan Alexander, amigo de Jorge, se desplazó hasta Murcia con la madre del difunto para reconocer el cuerpo del fallecido, con quien mantenía una amistad desde que, con 20 años, dejaron Ecuador. El estado de los cuerpos no dejará un camino fácil para que los cotejos de ADN muestren quiénes son el resto de muertos. Las huellas dactilares en algunos casos no se pueden recoger debido a que los cadáveres están calcinados.

El alcalde de la localidad, José Francisco García, explicó que la verificación de identidad se hará en muchos casos en Madrid y que familias como la de Jorge recibirán los resultados de los exámenes biológicos en sus respectivas ciudades de residencia.

Otras personas, como Inés, no saben nada acerca de las personas desaparecidas. La mayoría de estas tenían los móviles encendidos pero, tras unas horas, dejaron de funcionar. «Yo fui a la cena de mi sobrino, pero no a la disco. A las siete me enteré de lo que había ocurrido y ya no pude contactar con ninguno», dice la mujer, una de las familiares que mantienen la expectación de saber si sus familiares se encuentran en buen estado.