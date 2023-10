El BNG ve al PSOE «sin interés en negociar» y teme que baraje una repetición de elecciones

Ana Pontón junto a Néstor Rego y Noa Presas en Santiago de Compostela. Xoán A. Soler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mostrado este lunes preocupación ante la actitud del PSOE en el marco de la eventual investidura de Pedro Sánchez, ya que considera que no demuestra «demasiado interés en negociar», lo que atribuye a que probablemente los socialistas estén barajando la «posibilidad de nuevas elecciones».

En declaraciones a los medios de comunicación, la líder nacionalista ha insistido en que tiene la «sensación» de que el PSOE no quiere negociar. Este lunes el rey ha abierto una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos para designar un candidato a la investidura después de no prosperar el intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Pontón ha admitido que, por el momento, el PSOE no ha solicitado ninguna «reunión oficial» con el BNG para conseguir el apoyo de su diputado en el Congreso aunque sí ha habido contactos informales. Sin embargo, esta postura no es suficiente para el BNG, por lo que advierte a Pedro Sánchez de que si cree que «presionando va a conseguir votos sin acuerdos, ya le digo que no lo va a conseguir».

El BNG, ha reiterado Pontón, tiene la «máxima disposición al diálogo», pero bajo la premisa de que «los votos hay que ganarlos y si quiere el voto del BNG, la solución es muy clara, comprometerse con Galicia». La dirigente nacionalista ha lamentado la actitud del PSOE porque parece que quiere apurar los plazos para llegar a un debate de investidura «sin acuerdos», por lo que la estrategia podría ser «intentar justificar una nueva convocatoria electoral» y «no trabajar en el marco que el conjunto de la ciudadanía española decidió» en los comicios del pasado 23 de julio.

En todo caso, el BNG todavía ve posible que en los próximos días, que prevé «amplios e intensos», se produzcan negociaciones que permitan que en el Estado pueda haber un gobierno progresista.