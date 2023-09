Feijoo advierte que el debate sobre la autodeterminación es «el cebo» para conceder la amnistía

Alberto Núñez Feijoo, en el Foro La Toja Martina Miser

Terminada la semana de su investidura fallida, Alberto Núñez Feijoo acaba de advertir que «la autodeterminación y su debate es un cebo para no hablar de la amnistía y decir así que hemos conseguido decir que no a un referendo. Los independentistas no tienen prisa», dijo el líder del PP en el día de clausura del Foro La Toja, vínculo Atlántico.

Considera el político gallego que las únicas posibilidades que existen en este momento para la gobernabilidad de España pasan por «un Gobierno de la mentira o elecciones». No hay más alternativas en un escenario que, según Feijoo, ha cambiado Pedro Sánchez como líder del PSOE y quien está tomando en primera persona todas las decisiones de su partido, «alterando la situación política española», porque los independentistas, que representaron en las últimas elecciones poco más del 5 % de los votos, «no han engañado». «Lo que ha cambiado es la respuesta PSOE a sus exigencias porque ha perdido las elecciones y reacciona asumiendo las tesis de los partidos independentistas».

«Me siento orgulloso de no ser presidente... Por ahora»

Feijoo, que confirmó que no ha recibido ninguna llamada del presidente del Gobierno en funciones y que tampoco tiene previsto recibirla (—«solo hay que ver el discurso del exalcalde de Valladolid en el Congreso», apostilló con ironía ante la pregunta.—), mantuvo que en la defensa de su investidura se queda «con la dignidad, la palabra y principios que no pueden estar sometidos a ninguna cuestión personal». «Hablé libre de hipotecas —dijo—, sin ofrecer lo que no puedo ofrecer. No tengo competencias para dar amnistía». Apeló al sosiego y al sentido común, y «desentendiéndose de chantajes» para prestar atención a los ciudadanos «que no merecen esperpentos».

«Me siento orgulloso de no ser presidente... Por ahora», subrayó en otro momento de su intervención, en la que hizo un análisis de lo ocurrido y de lo que puede ocurrir en España si aceptando una amnistía (y un referendo) se desactivaría inmediatamente el artículo 155 aplicado en Cataluña porque «todas las instituciones (jefatura del Estado, justicia, que se vieron involucradas tras esa aplicación quedan deslegitimadas».

Feijoo reconoció que la situación política actual es muy complicada. Y entiende que cualquier aceptación de las reivindicaciones independentistas solo podría ser frenada con una decisión del Tribunal Constitucional o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con contundencia y ante un auditorio compuesto por miembros de altas instituciones internacionales, nacionales y importantes empresarios, subrayó: «No se puede negociar ni el Estado ni la Constitución». «España —sentenció— sabe ahora que tiene un Gobierno alternativo, ya consolidado. Y es importante porque la democracia consiste en poder cambiar de Gobierno».