Amnistía o elecciones, la disyuntiva tras el segundo no del Congreso a Feijoo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, junto con los diputados y senadores populares posan para una foto de familia en las escalinatas a su llegada este viernes al Congreso donde se celebra su segunda votación de investidura. FERNANDO VILLAR / EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, perdió este viernes su segunda votación de investidura con el resultado de 172 votos a su favor, 177 en contra y un voto nulo, tras anularse el voto erróneo favorable del diputado de Junts Eduard Pujol. Ahora, si el rey designa candidato al líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras una nueva ronda de consultas, el presidente del Gobierno en funciones deberá recabar el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y Junts, que este viernes avisaron ya de que no será suficiente con una amnistía, que dan por hecha, y reclamaron a cambio de su respaldo que se den pasos para un referendo de autodeterminación. La disyuntiva sería por tanto la amnistía y el camino a una consulta o la repetición de los comicios.

Feijoo aseguró que si se consumaba su fracaso solo quedan dos opciones: o un «Gobierno de la mentira» o una repetición de las elecciones. Ninguna de las dos opciones será «honrosa», dijo, acusando a Sánchez de protagonizar un «engaño clamoroso a los electores». «O han mentido los independentistas o ha mentido el PSOE. Y me atrevo a adivinar cuál de los dos está más cerca de la posible mentira», recalcó.

«¿Amnistía sí o no? Yo digo no, ¿y usted? ¿Referendo sí o no? Yo digo no, ¿y usted señor Sánchez?», preguntó Feijoo, que instó al presidente del Gobierno en funciones a «tener el valor que no tuvo el martes» y subirse a la tribuna para decir «qué piensa de las exigencias de los independentistas», porque antes de las elecciones se había comprometido a que no habría ni amnistía ni autodeterminación. «No quiero ser presidente a costa de la dignidad y la igualdad de los españoles, ahora toca saber si usted quiere ser presidente a costa de la dignidad e igualdad de los españoles», sostuvo.

No habrá abstención del PP

Feijoo pidió a los diputados socialistas que «no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios y de la Transición». «No sean tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales. Apelar a la conciencia no es apelar al transfuguismo», añadió.

El líder de los populares dejó claro que en ningún caso va a aceptar que el PP se abstenga para facilitar un Gobierno de Sánchez —tal y como propuso ayer la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre—, y consideró que eso sería un acto de «cinismo». «No nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado por los españoles. Otro paso más del cinismo, ya no», afirmó. Feijoo concluyó su discurso asegurando que pese al resultado de este viernes «mas pronto que tarde» el PP encabezará un Gobierno «al servicio de los españoles».

El diputado socialista Óscar Puente subió a la tribuna para decirle a Feijoo que entró siendo «candidato a líder de la oposición» y dejaría la Cámara «siéndolo». Puente acusó al PP de haber convocado «un simulacro de investidura» y de utilizar «las instituciones como la Corona» para ejecutarla.

Tanto ERC como Junts dieron por descontada la amnistía a los implicados en el procés. La portavoz de los republicanos, Teresa Jordá, dio por hecha la medida y dejó claro que una vez alcanzada «es el momento de abrir una nueva fase de negociación y fijar definitivamente las condiciones para que Cataluña pueda votar». Desde Junts, su portavoz Miriam Nogueras, definió al PP como un partido «anticatalán» y contrario al autogobierno y el progreso de Cataluña.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo que ahora mismo entre el PP y su partido «hay un abismo». El líder de Vox, Santiago Abascal, agradeció a Feijoo que «tenga límites», al no aceptar las exigencias de los independentistas catalanes, mientras arremetió contra Pedro Sánchez por aceptar una amnistía, que es «la mayor corrupción» y por querer gobernar «con criminales».

La portavoz de Sumar, Marta Lois, criticó la «soberbia y arrogancia» de Feijoo, al que llamó «mentiroso» y tachó de «farsa» el intento de investidura del candidato popular. El diputado del BNG, Néstor Rego, dijo que «quen quixer o voto do BNG terá que se comprometer coa Galiza. Vostede non o fixo». «Tamén niso fracasou», afirmó.

Retiran las alusiones despectivas al rey, a la policía y al líder socialista del Diario de Sesiones

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunció que eliminarán de Diario de Sesiones del debate de investidura los insultos vertidos contra el rey, el presidente Pedro Sánchez y las fuerzas armadas. La diputada Teresa Jordá, de ERC, llamó «piolines» a los policías y dijo que en la Corona hay una «familia de ladrones». Después de que el PP exigiera que se retiraran del Diario de Sesiones esas expresiones, Armengol dijo que también se habían vertido «insultos» contra Pedro Sánchez y se quitarían del diario. El líder de Vox, Santiago Abascal, había dicho que Sánchez es «el presidente más corrupto de la historia de España».

Rueda rechaza que el PP se abstenga para dar la presidencia al líder del PSOE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descalificó la propuesta de Esperanza Aguirre de una abstención del PP en la posible investidura de Sánchez. «Feijoo ya lo descartó y Aguirre es hoy solo una militante del partido», apuntó. «No tengo ninguna duda que, más pronto que tarde, el señor Feijoo va a ser presidente del Gobierno de España», declaró Rueda sobre la continuidad de Feijoo como líder del PP.