Feijoo pierde la segunda votación de investidura

Alberto Núñez Feijoo perdió este viernes su segunda votación de investidura el resultado de 172 votos a su favor, 177 en contra y un voto nulo, tras anularse el voto erróneo favorable de un diputado de Junts, Eduard Pujol. Aunque en esta ocasión le bastaba con obtener la mayoría simple, el candidato no superó la votación. A partir de ahora, el rey convocará una nueva ronda de consultas con los grupos políticos para proponer a otro candidato a la investidura, previsiblemente el socialista Pedro Sánchez.

A diferencia de lo que pasó el pasado miércoles con el voto del diputado socialista Herminio Rufino Sancho, que votó sí y rectificó de inmediato y la secretaria de la mesa permitió el cambio instantáneo, hoy no ha ocurrido así y el voto de Pujol, que tras decir sí dijo no, se ha contabilizado inicialmente como un voto a favor de Feijoo. Al término de la votación nominal, los miembros de la Mesa mantuvieron una reunión en el propio hemiciclo para decidir cómo proceder. Finalmente, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, anunció que el voto de Pujol se contabilizaría como nulo.

En un discurso reducido a los diez minutos que marca el reglamento, Feijoo tomó la palabra para asegurar que si Pedro Sánchez logra ser presidente del Ejecutivo de nuevo lo hará al frente del «Gobierno de la mentira» y si no lo hace la única salida será la repetición de las elecciones. Ninguna de las dos opciones será «honrosa», dijo Feijoo, que acusó a Sánchez de protagonizar un «engaño clamoroso a los electores». «Ante lo expuesto a los ciudadanos, o han mentido los independentistas o ha mentido el PSOE. Y me atrevo a adivinar cuál de los dos está más cerca de la posible mentira», añadió.

«¿Amnistía sí o no? Yo digo no, ¿y usted? ¿Referendo sí o no? Yo digo no, ¿y usted señor Sánchez?», preguntó Feijoo, que invitó al presidente del Gobierno en funciones a tener el valor que no tuvo el martes y subirse a la tribuna para decir la verdad a los españoles, porque antes de las elecciones se había comprometido a que no habría ni amnistía ni autodeterminación.

«Tenga la valentía que no tuvo el martes» y tome la palabra para saber «qué piensa de las exigencias de los independentistas». «No quiero ser presidente a costa de la dignidad y la igualdad de los españoles, ahora toca saber si usted quiere ser presidente a costa de la dignidad e igualdad de los españoles», sostuvo.

Tránsfugas de sus votantes

«Les pido que no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios y de la Transición española. No merece la pena serlo», les dijo a los diputados del PSOE. «No sean tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales. Apelar a la conciencia no es apelar al transfuguismo», añadió.

Feijoo dejó claro que en ningún caso va a aceptar que el PP se abstenga para facilitar un Gobierno de Sánchez. Consideró que eso sería un acto de «cinismo». «No nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado por los españoles. Otro paso más del cinismo, ya no», afirmó.

El líder del PP indicó que si la formación del Gobierno debe pasar por una distorsión de los principios constitucionales del «Gobierno de la mentira» es más decoroso optar por la segunda posibilidad, en referencia a una repetición de las elecciones. Si quieren hacerlo, dijo, «háganlo ganando en las urnas y dejando a los españoles decidan con tranquilidad y transparencia».

Admitió que no logrará el éxito en la investidura, aunque lo ha intentado. «Lamento el fracaso, pero no hay posibilidad de triunfo porque no hay ningún éxito posible en el engaño o en la mentira», sostuvo

«Hoy no podré darles un Gobierno, pero sí una esperanza y seguridad de que hay una fuerza política que va a defender los mismos valores que la mayoría de españoles comparte», proclamó, diciendo que si ahora «nos corresponde hacerlo desde la oposición, más pronto que tarde lo haremos desde un Gobierno al servicio de los españoles».

En un discurso de cinco minutos menos vehemente que el que pronunció en la primera sesión, el diputado del PSOE Óscar Puente fue el encargado de dar réplica a Feijoo. Acusó al líder del PP de «usar» al rey, al Parlamento y al Gobierno para ir a una investidura con el objetivo de «coronarse como líder de la oposición» y para «reforzarse ante los suyos».

Responsabilizó a Feijoo de «utilizar a la Corona para coronarse como líder de su partido», y de «utilizar al Parlamento no para intentar ser investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos».

Criticó al líder popular por haber «exigido» a Sánchez que «participe de esta farsa» de investidura para que así «tuviera su bautismo completo como líder de la oposición».

«El rey, el Parlamento y el presidente del Gobierno tenían que ponerse a su servicio para que alcanzase su objetivo personal», añadió, al tiempo que señaló que «no hay símbolo ni institución de nuestra democracia» que Feijoo «no haya estado dispuesto a utilizar, manosear o socavar» para un «simulacro de investidura».

«Un hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado», advirtió a Feijoo, al que recomendó que aprenda de Sánchez «de una vez por todas». «Va a salir ya convertido en líder de la oposición», le advirtió.

Le pidió también que deje a los militantes del PP decidir entre él «Ayuso, Aznar o quien sea». «Feijoo, se acabó lo que se daba, el final del verano azul llegó y usted partirá», concluyó Puente.