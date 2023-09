Esperanza Aguirre insta a Feijoo a que ceda sus votos a Sánchez para «evitar a los independentistas» pero el PP rechaza la idea

Esperanza Aguirre durante una cena el pasado 14 de septiembre en homenaje al expresidente del Senado, Juan José Laborda, a la que asistieron exministros del PP y del PSOE Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (PP) ha instado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, a que ceda los «votos que sean necesarios» para evitar que Pedro Sánchez gobierne «ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoetarras».

Aguirre se ha pronunciado así en una entrevista en Telecinco en la que ha remarcado que, si ella estuviera en la posición de Feijóo, «ofrecería los votos del PP». «Ojalá lo haga», ha incidido. Sin embargo, la expresidenta madrileña ha añadido que está «segura» de que Sánchez «se los despreciaría» porque «él está convencido de que es estupendo gobernar con filoterroristas, golpistas y comunistas».

Sobre las exigencias de Junts y ERC, Aguirre cree que es «bastante palabrería» y «van a tragar los dos», al igual que el presidente en funciones «ya ha tragado por la amnistía y va a prometer un referendo, pero no lo va a hacer antes de la investidura».

Sin embargo, esta idea no ha gustado a los dirigentes más visibles del Partido Popular. Alfonso Rueda, el presidente de Galicia, se ha remitido al rechazo ya manifestado por Feijoo a esta postura. «Esperanza Aguirre es una militante más del Partido Popular que expresa su opinión públicamente, que hay que respetarla, pero desde luego yo no la comparto», ha zanjado el mandatario gallego.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Rueda rechaza la abstención a Sánchez que plantea Aguirre Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desechado de forma más extensa dicha posibilidad por estimar que «hoy por hoy es inviable esa opción». El dirigente malagueño se ha reafirmado en su negativa al alegar que «no contemplo esa posibilidad por la enorme falta de credibilidad del señor Sánchez en materias que para nosotros son esenciales».

Además, ha situado la falta de crédito del hoy presidente del Gobierno en funciones por su comportamiento en ámbitos como «la integridad territorial» de España, a lo que ha sumado otros debes en su hoja de ruta como «la amnistía hacia los golpistas del 1 de octubre», la posibilidad de conceder un referendo sobre la independencia de Cataluña, así como «su actitud de no afrontar un debate», en referencia a su decisión de delegar en el diputado Óscar Sánchez la réplica a la intervención de Feijoo en lugar de asumirla el propio Sánchez. «Llena de desconfianza, no solo a las filas del Partido Popular, sino a la sociedad española», ha planteado Moreno.

Igualmente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha planteado que la abstención para Sánchez «es un debate que no se puede abrir por una sencilla razón, porque Pedro Sánchez quiere depender del independentismo. Lo ha demostrado a lo largo de todos sus años como presidente del gobierno y lo ha demostrado en sus pactos con el independentismo». Además, insistió en que el PSOE no busca «ningún tipo de cauce de cooperación ni de colaboración» con el otro gran partido del Estado, el PP. «Yo creo que los españoles tienen sobradas muestras de que Pedro Sánchez no quiere nada con el Partido Popular y lo quiere todo con el independentismo, y por tanto es que es un debate cerrado», aseveró.