El alumno que acuchilló en Jerez a varios compañeros irá a un internado

Alumnos del Elena García Armada de Jerez regresaron el viernes al centro, aunque no hubo clases Román Ríos | EFE

Los alumnos y el profesorado del instituto de secundaria Elena García Armada de Jerez de la Frontera intentaron ayer volver a la normalidad después de la dramática jornada vivida el jueves cuando uno de sus compañeros apuñalaba a tres profesores, entre ellos su tutora, y a dos adolescentes que trataron de mediaren la agresión, que se produjo en el inicio de una clase de Biología. El joven, de 14 años que llevaba dos cuchillos en su mochila, prestó declaración este viernes en la Fiscalía de Menores de Jerez, que adoptó contra él medidas cautelares. El presunto autor de las agresiones colaboró en todo momento. Ofreció una declaración pormenorizada de lo que sucedido. Finalmente será ingresado en un centro de internamiento, mientras se agiliza la causa abierta, que incluirá la toma de declaración de testigos y los atestados de las fuerzas de seguridad.

El joven dijo a los agentes que lo arrestaron que ya no aguantaba más cuando fue detenido en el propio instituto después de herir en un ojo a su tutora y provocar heridas leves a dos compañeros. Al parecer, la víspera del suceso había sufrido una broma pesada que lo hizo estallar. El menor, muy reservado, apenas tenía amigos en el centro. Casi no hablaba en clase y solía estar solo en el patio en los descansos. Tenía necesidades educativas especiales por lo que contaba con un orientador específico. El viernes no hubo clase en el instituto. El equipo directivo del centro prefirió programar una jornada diferente en la que especialistas en atención emocional hablaron con los alumnos. Las chicas y chicos de este centro seguían ayer conmocionadas, después de una noche de «pesadillas y miedos» según relataron los padres de varios de ellos. Aunque los niños son fuertes y jóvenes van a necesitar esa ayuda de profesionales porque han pasado un golpe muy duro», reconocía la madre de una alumna antes de entrar en el instituto. Muchos de los presentes reconocían que no era un día normal. Estaban más nerviosos de lo habitual y todavía con algo de miedo, pero confiaban que con el paso del tiempo se recupere la normalidad.

«Pensé que era una broma»

Recordando lo sucedido en la mañana del jueves, un padre relataba que «en un primer momento mi hijo pensó que era una broma cuando se oyeron los gritos en la clase de al lado» y reconoció el mal día que había pasado «cuando fue consciente de lo que realmente había sucedido». Un sentir generalizado entre los padres del centro es esperar con cautela lo que determine la investigación de los hechos.

La tía de un alumno del instituto hizo suyo un comentario generalizado en el instituto. «Al chico lo estaban acosando y lo han ido cansando» dijo a Efe. «Pero los padres deben estar más pendientes de lo que llevan los alumnos en sus mochilas», señaló.

Adelante Andalucía pidió ayer «abrir un debate tranquilo y sosegado sobre la educación pública cuando se vuelva a la normalidad tras lo ocurrido en un instituto jerezano y expresó toda su solidaridad con los alumnos y profesores del instituto.