El PP descarta facilitar una investidura de Sánchez, que dependerá «de lo que decida Puigdemont»

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha descartado este jueves que su partido pudiera facilitar una investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que esta no dependa de los votos de Junts, y ha sostenido en esa línea que, al final, quien «decide» si hay repetición electoral el 14 de enero o el líder socialista logra ser investido de nuevo presidente del Gobierno es el expresidente independentista catalán Carles Puigdemont.

Son ideas que el dirigente del PP ha trasladado en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, al día siguiente de que se consumara el rechazo de la mayoría del Congreso de los Diputados a una investidura del líder del partido, Alberto Núñez Feijoo, en la primera votación que en el marco de este proceso se llevó a cabo en la cámara baja.

Bendodo ha sostenido que «la candidatura de Feijoo perdió la votación, pero ganó el debate, la batalla de los principios, y sobre todo los españoles pudieron comprobar cómo hay un candidato a presidente y un partido que ganó las elecciones», el PP, que «se va a erigir en un muro de contención a lo que pueda venir y a lo que estamos viendo que va a venir, que es una negociación y una cesión inaceptable, y posiblemente una investidura de un candidato que está dispuesto a desgastar a España para erigirse en presidente del Gobierno», ha añadido en referencia a Pedro Sánchez.

No obstante, el coordinador general del PP ha recordado que queda una segunda votación para la posible investidura de Feijoo que se celebrará este viernes, aunque «es muy complicado que cambie el sentido de la votación» respecto a la que se llevó a cabo este miércoles, según ha reconocido antes de apostillar que «hasta el rabo todo es toro».

Bendodo ha defendido que en el debate de investidura se ha visto «a un Feijoo como hombre de Estado y a un candidato que prefirió no renunciar a los principios de todos y mantenerse en la posición del constitucionalismo democrático, que es el que nunca debió abandonar el Partido Socialista», ha añadido.

Amnistía y referendo

Además, el dirigente del PP ha tachado de «inaceptable que se esté negociando bajo cuerda» por parte del PSOE, como «confirman los independentistas», y ha subrayado que una hipotética nueva investidura del actual presidente en funciones «pasa, sí o sí, por amnistía y referendo» para Cataluña, algo que «no cabe» y «es muy difícil encajar en la Constitución».

En esa línea, ha advertido de que «las exigencias de los independentistas» pueden ir «demasiado lejos para que Sánchez las pueda encajar dentro de la ley», aunque el líder socialista «es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder, y lo ha demostrado», ha aseverado.

Bendodo ha remarcado que «hay cientos de socialistas clamando por esta infamia» de conceder una posible amnistía y una convocatoria de referendo a los independentistas catalanes, que lo trasladan así «en los pasillos de los plenos de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los parlamentos, del propio Congreso», porque «no puedes entregar a los que quieren romper España la llave de la gobernabilidad, cuando ellos mismos dijeron que la gobernabilidad de España les importaba un comino».

«No todo vale con tal de sentarse en el sillón de la Moncloa», ha enfatizado Elías Bendodo, que a la pregunta de si el PP podría cederle siete votos al PSOE para facilitar la investidura de Sánchez sin necesitar los escaños de Junts ha respondido que «todavía queda mucho» para ese hipotético escenario, y de entrada hay que esperar a la segunda votación de la investidura de Feijoo convocada para este viernes, «a ver lo que pasa».

Elección de socios

No obstante, el coordinador del PP ha sostenido que «Sánchez ya ha elegido a sus socios, que es el independentismo, los que quieren romper España», y «no se quiso sentar prácticamente con el PP, salvo unos minutos, y no quiere saber nada de nosotros».

Bendodo ha defendido que «España ha funcionado bien cuando los dos principales partidos nos hemos entendido y hemos llegado a acuerdos», algo que, según ha opinado, «ahora es imposible con este PSOE» de Sánchez, que «ha vinculado su futuro a los que quieren romper España, y no entiende otro tipo de socios ahora mismo», de forma que «ha volado todos los puentes» con los populares, ha abundado.

Sobre la intervención del diputado del PSOE Óscar Puente para dar la réplica socialista a Feijoo en la sesión de investidura del martes, Bendodo ha comentado que le «pareció bien» que desde el Grupo Socialista «propusieran al faltón del exalcalde de Valladolid» para ejercer de portavoz, ya que «es un perfecto reflejo de lo que Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista».

Tras tachar de «macarra» la intervención de Óscar Puente en el debate, Bendodo ha exclamado que «nunca un silencio como el de Pedro Sánchez en el debate de investidura de Feijoo fue tan atronador y tan clarificador», y el líder del PSOE «lo que quería es evitar a toda costa tener que contestar a incómodas preguntas» sobre las pretensiones independentistas para apoyar su hipotética investidura.

Según ha enfatizado Bendodo, «el socialismo sabe que las pretensiones de los que quieren romper España están fuera de la Constitución y de la ley», y el secretario general del PSOE «sabe que sólo tragando por ahí puede ser investido presidente», y en esa línea no ha descartado que pueda haber una repetición electoral el 14 de enero «si Sánchez no consigue una investidura», algo que «al final no lo decide» el líder socialista, sino que «lo decide Puigdemont», en función de que el presidente en funciones «acepte sus pretensiones, sean más disparatadas o menos», ha añadido.

Bendodo también ha opinado que «la batalla contra la amnistía ya empezó a darse en la calle», donde «la gente habla de esto», y «si Sánchez se hubiera presentado a las elecciones» generales del pasado 23 de julio «diciendo que va a conceder la amnistía, ayer (este miércoles) hubiéramos conseguido ampliamente que Feijoo fuera presidente del Gobierno con una amplia mayoría».

Así, el dirigente popular ha denunciado que Sánchez se presentó a las elecciones del 23J «engañando a los españoles, ocultando lo que eran realmente sus intenciones», porque «nunca dijo que iba a aceptar una amnistía», y ha advertido de que el PP denunciará «a las más altas instancias» todo «lo que esté en contra de la ley».

Sobre el PNV y Junts

Por otro lado, sobre la relación del PP con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bendodo ha apuntado que «esos puentes no están rotos», aunque el portavoz de dicho grupo en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido en el debate de investidura de Feijoo un rechazo «tajante» al candidato popular.

El coordinador general del PP ha preguntado si, «cuando Sánchez habla de que hay una mayoría progresista y de izquierdas en el Congreso, ahí incluye a Junts y al PNV», y al respecto ha añadido que Junts, «y sobre todo el PNV, deberían explicarle a sus votantes que ahora ya son un partido progresista y de izquierdas», algo que «tiene difícil encaje tanto en Cataluña como en el País Vasco», según ha opinado el dirigente del PP.