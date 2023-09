UPN y Coalición Canaria reivindican el modelo autonómico para apoyar a Feijoo

Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria. SERGIO PÉREZ | EFE

Tanto Coalición Canaria como UPN volvieron a reiterar su apoyo al candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, por defender un sistema autonómico justo en contra de la agenda soberanista que «quiere acabar» con el marco constitucional que hace que los territorios gocen de un autogobierno justo e igualitario.

Alberto Catalán, portavoz del partido navarro, cargó duramente contra EH Bildu por «no haber pedido perdón» y defender a Josu Ternera frente a «una Navarra foral y Española, histórica como las demás, y nunca menos que ninguna». Destacó que la Comunidad Foral ha sido siempre una realidad «distinta que el País Vasco», a la que EH Bildu quiere unir. «Y por defender esto, hasta hace poco, se presionaba y se asesinaba. Por eso, señor Núñez Feijoo, comparto que hay que acabar con los herederos de ETA».

Cristina Valido, portavoz parlamentaria de CC, se subió a la palestra con el «sí en la mano» porque el resto de grupos dio por fallida la investidura de Feijoo y su voto favorable «no es por filiación ideológica», porque el diálogo y el consenso no tienen por qué significarlo. Porque votaron a favor de la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Eutanasia, y el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. «Canarias se compromete con quien se compromete con Canarias», dijo, aunque rechazó el apoyo el PSOE por dar más crédito a los soberanismos que a los autogobiernos, que no deberían contemplarse para no caer en «fanatismos» y defender un sistema autonómico justo y con trato de igualdad.

Además, Catalán puso en tela de juicio las ofertas de diálogo del PSOE con UPN y destacó que la incertidumbre económica, que también destacó Valido, serán una preocupación que para trabajadores, agricultores y jóvenes serán imposibles de acometer con un Gobierno de coalición reeditado. «Si no hay respeto y lealtad, el fracaso está asegurado», zanjó.

Eso sí, ambos dirigentes acordaron que las exigencias hacia Feijoo serán igualmente exigentes en materia de «infraestructura, educación, okupación» y un largo etcétera resumido en necesidades regionales que las dos formaciones temen que no se atajen con un Gobierno progresista. En especial, los fueros y la migración, algo que Valido reivindicó como una «emergencia». «No sé cuantas personas más tienen que morir. Al sur del sur hay una joya, que es Canarias, que les exige respeto», trasladó al PSOE.

Traiciones territoriales

Para UPN, el futuro de España ha de ser construido por los herederos de la democracia y no por los «verdugos». Y criticó que el PSOE rechazase la defensa del constitucionalismo de Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, una «persona honesta» a pesar de las diferencias políticas. «Las líneas rojas que nunca se iban a pasar se han traspasado de forma notoria», dijo en referencia a la complicidad entre socialistas y aberzales.

La representante canaria reivindicó la figura de Benito Pérez Galdós para criticar la perpetuidad de «los mismos debates», alejados de la concordia y el acuerdo, en el Congreso de los Diputados. Y advirtió del riesgo de decirle a los españoles que «puede que haya que votar otra vez».

También criticó que los canarios se sientan «desplazados» y la agenda territorial no tenga cumplimiento a pesar de que su voto «puede ser muy necesario» en los procesos legislativos del futuro presidente, «gobierne quien gobierne». La inmigración, la «sed» de los campos y la población no tienen remedio previsto, y el futuro Gobierno «deberá encargarse de ellos». «Nos da igual que esta investidura no prospere, pero sabemos que el compromiso del PP va a ser respetado», concluyó.

«Vayan ustedes a La Palma»

Feijoo dio las gracias a Valido y a Catalán por ser dialogantes y haberse comprometido con su palabra de prestarles su apoyo para la investidura y que se ha traducido a cambio en la creación de una agenda canaria. «Hemos oído del Gobierno que en La Palma todo va bien. Vayan ustedes a verlo», destacó el candidato popular a la vez que añadió de su acuerdo que es «transparente» y que se hablan de «asuntos de España». Y destacó que «nadie sabe qué va a pasar» con estas políticas si la gobernabilidad del país recae en manos de los independentistas. «Nos deberemos de enterar por el independentismo».

Y para UPN, tuvo palabras generosas al destacar que «hay ocasiones en que ciertas medidas nos han dividido», pero que «la concordia y el diálogo» favorece siempre el encuentro entre constitucionalistas. «Habrá un Gobierno que respete a Navarra, vamos a respetar su foralidad y vamos a conseguir que deje de ser utilizada como moneda de cambio para cambiar presupuestos por presos», destacó el candidato popular.

Añadió que «no entiende» la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, que «se puede mantener en cualquier comunidad autónoma», como ejemplo de las exigencias independentistas que imperan en el territorio norteño. «Navarra se merece algo mejor: respeto por el Gobierno, reconocimiento de comunidad y no de anexo, y decidir sobre su futuro», explicó a la par que señaló las carencias de infraestructura y agua de la región para constatar su apoyo a la Comunidad Foral.