Patxi López se niega a responder a un periodista tras la votación de investidura: «No voy a respetar a un racista»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en una rueda de prensa durante un receso de la primera sesión de investidura, celebrada este martes Sergio Pérez | EFE

Si la anécdota dentro del hemiciclo de la primera votación de investidura fue el diputado socialista que votó «sí» a Feijoo por un instante, la que ha marcado la jornada fuera de la Cámara ha sido la negativa del portavoz de uno de los grupos a responder la pregunta de un periodista alegando que es «racista». Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, se ha negado a contestar a Vito Quiles debido a los tuits que publicó atacando a dos jugadores de la Selección Española de Fútbol por su color de piel. «No voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas», dijo.

Vito Quiles, conocido en redes sociales por publicar contenido políticamente incorrecto y muy crítico con la izquierda, formuló una pregunta relacionada con la amnistía durante la rueda de prensa que ofreció Patxi López para valorar la segunda sesión de la investidura. Sin embargo, el socialista se negó a responder. «A ti no te voy a contestar nada, nunca. Mira, te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la Selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera... que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas», zanjó, antes de abandonar la sala.

Patxi López se encara con un periodista: "A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tweet tuyo cuando la selección jugó y ganó a Georgia con un contenido racista [...] no voy a respetar un racista respondiendo sus preguntas"#InvestiduraRTVE27shttps://t.co/nui1FwA8b9 pic.twitter.com/vn0IZNcRbX — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

En el tuit al que hacía mención Patxi López, que fue eliminado en su día pero que algunos usuarios de X (antes Twitter) se han encargado de recuperar, se veía la imagen de dos jugadores negros de la Selección Española de Fútbol, Lamine Yamal y Nico Williams, celebrando uno de los goles que les sirvieron para clasificarse para la Eurocopa 2024. «¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto», rezaba el texto que acompañaba la fotografía.

Vaya lata estás dando. Eres racista, deja de llorar. pic.twitter.com/Pu1GlGzqEV — REY CHOLO (@Reycholosimeone) September 27, 2023

Sin embargo, para Vito Quiles, que cuenta con casi 150.000 seguidores en X, aquella publicación fue malinterpretada y que la crítica se dirigía solo a Lamine Yamal -pese a que en la imagen también se ve a Nico Williams-, «un jugador que se rio de España cuando perdió frente a Marruecos», ha defendido en un nuevo tuit.

Patxi López me llama racista y yo le respondo.



Ahora, explícaselo al juez @patxilopez. pic.twitter.com/0yTDOzmjJt — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

Tras el incidente, Vito Quiles ha compartido una serie de vídeos y fotografías grabados a las puertas del Congreso, en los que se justifica y ataca a Patxi López. En uno de ellos, se le puede ver acompañado del también periodista Bertrand Ndongo. «Patxi López es tonto, ¡qué vas a ser tú racista si eres mi mejor amigo! Venga, Patxi, deja a los negros, deja al racismo, que no es lo tuyo», decía en apoyo de Quiles, que ha aprovechado la publicación para anunciar que denunciará al portavoz del PSOE por «injurias y calumnias».