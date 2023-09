Feijoo pierde la primera votación de investidura: 172 votos a favor y 178 en contra

No hubo sorpresas. El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijoo, no consiguió los votos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno. Al final, el marcador reflejó el resultado previsto: 172 votos a favor de Feijoo, (PP, Vox Coalición canaria y UPN) y 178 votos en contra del resto de formaciones políticas. Tras este primer fracaso, Feijoo se enfrentará el viernes a una segunda votación en la que le bastaría la mayoría simple para ser elegido. Pero nada indica que el marcador vaya a moverse.

En caso de no lograr la investidura este viernes, el reloj se pondrá en marcha tomando como referencia esta primera votación en el Congreso. Transcurridos dos meses desde esa votación sin que ningún candidato obtenga el respaldo de la mayoría de la Cámara, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones para el 14 de enero del 2024.

La posibilidad de que el líder socialista, Pedro Sánchez, se haga con la presidencia del Gobierno si el rey le propone después de una nueva ronda de contactos, depende de los siete votos de Junts, liderado por el prófugo Carles Puigdemont. Sánchez deberá presentarse con un acuerdo cerrado sobre la amnistía para todos los encausados en el procés si quiere conseguir los votos de Puigdemont y del resto de fuerzas políticas que han votado en contra de la investidura de Feijoo.

El líder del PP contestó hoy conjuntamente a las intervenciones de EH Bildu y del PNV. Sobre los primeros, Feijoo se mostró muy duro en su intervención, recalcando que él no quiere sus votos y se los regala al PSOE. Menos severo se mostró con el PNV, al que advirtió de la posibilidad de que EH Bildu le arrebate la hegemonía del nacionalismo vasco .«Estoy convencido de que usted nunca me diría que he usado al PNV como un clínex y, en cambio, se lo dice al señor Sánchez. ¿Quieren seguir siendo ustedes el clínex en los próximos años?», preguntó al portavoz del PNV, Aitor Esteban,

El portavoz del PNV respondió en tono visiblemente molesto porque agrupara en una misma respuesta su intervención y la de la representante de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Reafirmó el no del PNV a la investidura de Feijoo y contestó con ironía diciendo que «hoy usted ha hecho más amigos».

El PNV rechaza investir a Feijoo por su filiación con Vox y EH Bildu afirma que busca romper el régimen del 78 Pablo Medina

A pesar de la derrota en el Congreso, Feijoo salió satisfecho del debate porque ha conseguido reforzar su papel como líder indiscutible de un posible Gobierno encabezado por Pedro Sánchez con los partidos independentistas. «Ha valido la pena», dijo el líder del PP sobre el desarrollo del debate. Según afirmó, «nos hemos retratado todos, con las palabras y con los silencios», en referencia a la renuncia de Pedro Sánchez a intervenir en el debate, y porque, a su juicio, ha quedado claro que «existe una alternativa». «Yo saldré de este debate con mis principios y los de once millones de votantes, intactos», proclamó Feijoo.,

En la última jornada intervino también el BNG, cuyo portavoz Néstor Rego, anunció su voto en contra a la investidura del Feijoo recordando su papel como presidente de Xunta. Tener un presidente gallego no es, a su juicio, garantía para aumentar las inversiones en esa comunidad, sino más bien de lo que calificó como políticas antigallegas. Rego, que intervino utilizando el gallego, reprochó a Feijoo la ausencia de referencias a Galicia en la investidura y que «mencionase as reivindicacións de todas as comunidades, unha a unha, excepto da Galiza». «É indignante, vergoñento», dijo el diputado del Bloque. «Para Galiza, nada de nada», insistió Rego. «Ten que ser o BNG quen fale das necesidades dos galegos e das galegas» enfatizó, recriminando al líder popular que «veña aquí a desenvolver unha escenificación fundamentalmente para consumo interno». Calificó el discurso de Feijoo de «populista e hipócrita» y añadió que «non ten credibilidade».

El BNG materializa su rechazo a Feijoo sin adelantar condiciones para Sánchez X.G.

Feijoo respondió a Rego que su formación es «el único nacionalismo irrelevante» para el PSOE, mientras que aseguró que su formación sí defiende Galicia y que lo hará con los 13 diputados que obtuvo por dicha comunidad en las últimas elecciones. «Reconozco el mérito innegable que tiene el BNG. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el PSOE», ironizó el líder popular en su turno de réplica al diputado del BNG, señalando que durante su turno de intervención, Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas han salido del hemiciclo.

Feijoo también reprochó a Rego que en su formación son siempre duros con el PP de Galicia pero «mansos con el PSOE», asegurando que el acuerdo alcanzado entre los socialistas y BNG la pasada legislatura no trajo ni inversiones, ni infraestructuras ni proyectos para la comunidad autónoma que él presidía hasta el 2022. Agradeció no obstante al BNG que gracias a ellos el PSOE es «un partido testimonial» en el Parlamento gallego.