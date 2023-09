El PNV rechaza investir a Feijoo por su filiación con Vox y EH Bildu afirma que busca romper el régimen del 78

La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, confirmó su «no» rotundo a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y a su «bloque reaccionario» porque son «coherentes» y quieren dar traslado a la voluntad de la sociedad vasca a una investidura progresista para acabar con el régimen del 78, algo que consideran un «mandato» para que las derechas no gobiernen ni en España ni en el País Vasco frente a la amenaza «reaccionaria» que suponen las derechas. Y por parte del PNV, Aitor Esteban reiteró el suyo alegando que su «rechazo a Vox» y «el apoyo al franquismo» del PP les llevan a negar la investidura.

Tras la primera jornada de investidura, las formaciones vascas reiteraron su «no» a Feijoo. Los jelzales tumbaron la última esperanza del líder popular para ser presidente, aunque ya habían reiterado desde el 23J en al menos tres ocasiones que no apoyarían un Gobierno en el que Vox estuviera involucrado. Por otra parte, la formación de Arnaldo Otegi cumplió con el pronóstico de su rechazo al candidato por llevar un tiempo insistiendo en un gobierno de mayoría progresista que cumpliera con una agenda territorial encaminada a reconocer naciones dentro del Estado. «Queremos algo que ustedes [los populares] detestan: más democracia», adujo.

Aitor Esteban señaló que Feijoo «se presentó sin apoyos» y que solo necesita cuatro votos para la investidura y que su formación son cinco. «Es cierto que puede formar Gobierno», refirió, para añadir que «fuimos transparentes con nuestros criterios y razones» para rechazar su investidura. Y dijo contra EH Bildu que, para ellos, «la mentira es un arma política legítima», pero para su formación, no. Y con esa «sinceridad», le comunicó que «para añadir los votos del PNV, tendrían que restar 33 diputados de Vox», y lo hizo con «educación y respeto».

Aizpurua añadió además que el País Vasco es profundamente «antifascista» y no reconoció distinciones entre «un Vox malo y un PP bueno» porque «solo existe un bloque con agenda autoritario que solo busca salvaguardar el régimen del 78», el cual supuso una negación «a existir» de Euskadi como entidad independiente y el cual quieren «romper» para abordar una legislatura «plurinacional y trabajadora».

La diputada aberzale recogió las palabras de Óscar Puente de ayer para decir que el PP «no ha cambiado nada» desde Manuel Fraga y que tampoco lo hará cuando «Isabel Díaz Ayuso sea presidenta» del partido. Por ello, le indicó que es «imposible» que los populares reediten cualquier Gobierno, porque la España de entonces no es la misma que la de ahora, que es «más plural» y menos tolerante con las derechas y con las dinámicas bipartidistas. «Continuarán ustedes en la oposición en los territorios en los que podamos fijarles ahí, sin excepción. Suponen una amenaza y espero que esté preparado para ver más leyes con el sello de EH BIldu», alegó Aizpurua.

Misma amenaza que señaló Esteban, que señaló el creciente «auge de autoritarismos» de corte antieuropeo en todo el Viejo Continente, que no podría tolerar en desarrollar en nuestro país porque «tiene más vocación europea» que nunca y un Gobierno de las derechas dinamitaría las relaciones con Bruselas.

Papel vasco en la plurinacionalidad

«Seremos vascos y catalanes quienes evitemos un Ejecutivo de la derecha, y no hay Gobierno posible sin la intervención de la izquierda soberanista de ambos territorios», refirió la dirigente vasca, para destacar que «la supeditación de los grandes poderes económicos y el modelo territorial» llevarán a una auténtica Transición que ensanche el marco democrático establecido en el Régimen del 78. «Todos sabemos, señor Feijoo, que esta escenificación trata de esconder su soledad, su incapacidad y su fracaso», concluyó para añadir que el bloque progresista «es útil» para acometer medidas de calado social.

«Si no entiende que el resto de formaciones que no son la derecha o la ultraderecha estamos en el mismo lado, es porque usted no está preparado para ser presidente. Ustedes no entienden a España, solo entienden el pasado», añadió.

Esteban, por su parte, dijo que «no podría trasladar al País Vasco» un pacto que incluyera «la confrontación judicial» con el procés y afirmó que «existe una realidad nacional vasca» que deben tener en cuenta. Y un encaje «de Euskadi y Cataluña» en el Estado debe ser prioritario para el Estado. Y criticó que la escenificación del pasado domingo de un acto «por la igualdad» estuvo marcada por el rechazo a la idea predicada. Y criticó que el modelo territorial propuesto por el PP, con un Senado más fuerte, «no servirá de nada» porque el PNV busca «bilateralidad».

Aizpurua también se refirió también a Pedro Sánchez para que tomara nota de todas sus palabras, porque sin ellas, no podría mantener una legislatura con la mayoría de sus socios. Y Esteban, al respecto, señaló que de Sánchez «nos fiamos poco», al igual que de Feijoo, porque la política realizada desde Madrid es poco cumplidora con el País Vasco y la «racanería» es la misma para «los dos colores» políticos. «Usted se ha dedicado con la mayoría de los parlamentarios a hacerles preguntas, pero estamos en su investidura, las respuestas las debe dar usted. habrá ganado, pero no ha llegado», enunció.

«Un honor recibir el «no» de Otegi»

«Para mí, cualquier cosa que diga Bildu y que no venga precedido por una disculpa por el terrorismo de ETA y por la falta de colaboración judicial no tiene ningún valor», arrancó Feijoo en su intervención, para alegar que «no quiere» los votos de la formación aberzale. «Se lo dejo a Sánchez», refirió a la par que dijo que multitud de vascos han tenido que dejar la región «por no respetar los derechos humanos», acusación que previamente recibió de Aizpurua, y que es «un honor recibir el 'no' de Otegi».

El líder de los populares alertó a Aitor Esteban que «tenga cuidado con los señores de Bildu» porque, poco a poco, van perdiendo fuerza en detrimento de la izquierda soberanista vasca, con unas elecciones territoriales pendientes para el 2024. Y además se preguntó que, si le cedió la diputación foral de Guipúzcoa a cambio de nada, «¿por qué no me dejan a mi ser progresista también y me dejan gobernar?». Porque, entre otras cosas, el encargo del rey para recabar apoyos y ensayar la investidura fue perfectamente «normal». «¿Qué quería que hiciera yo?», le preguntó al portavoz vasco.

A la par, felicitó a EH Bildu y al PSOE por haber obtenido «un escaño más» y a su propio partido por haber obtenido 48 escaños. Algo que, según le dijo a Esteban, «da más estabilidad».

Pero por contra, el líder de los populares devolvió la acusación de «reaccionario» a EH Bildu, criticando que «no hay en Europa» un soberanismo como el de la formación de Aizpurua, alegando que son «otra cosa» distinta de Junts, ERC y el BNG. Y que, gracias al régimen del 78, «ustedes pueden estar hoy aquí». «Han tenido mucho tiempo en el punto de mira a algunos compañeros del PP y ahora tenemos estar agradecidos por las viudas, los huérfanos y los hermanos que siguen sin hermanos».

Además, sobre ambos dijo que «si las próximas leyes de España llevan el sello de Junts y del PNV» junto al partido aberzale, «no entiendo cómo han competido por acercarse más a Sánchez» teniendo en cuenta que el PNV «no utiliza la mentira» como instrumento político. Y distinguió a ambos partidos de forma tajante: «Yo respeto al PNV; a EH Bildu, no». Y de estos últimos sumó que es la única formación «a la que habría que hacerle un cordón sanitario».

Feijoo comunicó al líder jelzale de la misma forma que «no puede haber perdón sin que uno pida perdón» referido al rechazo del PP a la amnistía. Para marcar un camino «favorable a la concordia» que no es posible con Bildu, a quienes citó unas palabras de Josu Ternera para alegar que «no pueden dar lecciones democráticas». Y al PSOE lanzó: «Hay que tener poca memoria democrática para pactar con quienes asesinaron a compañeros de su partido».

«Si los vascos quieren un Gobierno que se preocupe por su industria, por la Y vasca y por los servicios públicos, tienen uno: el del Partido Popular», concluyó.