Vota y opina: ¿Qué te ha parecido el discurso de Feijoo?

Juan Carlos Hidalgo | EFE

«Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio», ha dicho Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, en su primera sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. La intervención del candidato popular, en la que no contó con límite de tiempo, empezó rechazando una posible amnistía a los encausados del procés: «Ya les adelanto que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, no figura la autodeterminación ni fórmulas análogas o equivalentes».

«No paso por renunciar a la igualdad de los españoles ni a todo lo que compartimos para ser presidente del Gobierno», insistió. El presidente de los populares lanzó varias propuestas durante la hora y media de discurso. Entre ellos, seis pactos de Estado: uno institucional, otro económico, otros por las familias, otro por el Estado de Bienestar, un pacto del agua y otro territorial. El candidato del PP se presentó, en su intervención, como un «presidente de fiar para el pueblo y para esta Cámara».

«Los ciudadanos votaron y en las manos de sus señorías estará después si soy presidente. En las mías está hacer aquello con lo que me comprometí. Desde el gobierno o desde la oposición, lo haré». Feijoo cuenta con 172 diputados, cuatro menos de la mayoría absoluta, por lo que todo apunta a que la investidura —a la que aún le restan dos sesiones— se resolverá fallida.