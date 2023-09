El PP llama a elegir «entre Feijoo o la amnistía» en el debate de investidura

Alberto Núñez Feijoo repasaba este lunes su discurso de investidura.

Alberto Núñez Feijoo afronta este martes una sesión de investidura de la que tiene prácticamente imposible salir como presidente del Gobierno. El líder del PP se estrena como orador en el Congreso con el objetivo de recabar los 176 votos de la mayoría absoluta, pero solo tiene garantizados 172. Los 137 del PP, más los 33 de Vox, unidos los del diputado de UPN y el de Coalición Canaria. Los cuatro votos que le faltan después de haber recibido el encargo del rey Felipe VI hacen presumir que el líder popular fracasará en su intento, tanto en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles, en la que necesitaría la mayoría absoluta de la Cámara, como en la segunda, que se llevará a cabo el viernes y en la que le bastaría la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

Intervenciones

Feijoo intentó atraer al PNV, cuyos cinco votos hubieran bastado para convertirse en presidente, pero los nacionalistas vascos le contestaron con un portazo, advirtiendo de que nunca entrarían en una ecuación en la que participe Vox. El líder popular llega al Congreso tras la demostración de poder de convocatoria y de unidad del partido que se vio en el multitudinario mitin del PP en la madrileña plaza de Felipe II, en la que se congregaron 40.000 personas según la delegación del Gobierno y 60.000 según los organizadores del acto, en contra de los pactos de Pedro Sánchez con los secesionistas.

Según fuentes populares, Feijoo estará arropado este martes por once presidentes de comunidades gobernadas por el PP. Es decir todos los barones autonómicos excepto las presidentas de Cantabria y Baleares y el presidente de Melilla, que tienen sesión de control en sus respectivos parlamentos autonómicos.

Conscientes de que los números no dan, desde el PP se han hecho llamamientos a las filas socialistas para que voten en conciencia y rechacen la amnistía para todos los encausados en el procés y el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Unos llamamientos que le han valido a Feijoo la acusación de estar buscando tránsfugas en un intento «desesperado» para sumar los votos necesarios.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondió que no hay mayor transfuguismo que el «transfuguismo ideológico» de Pedro Sánchez por presentarse a las elecciones con un programa que no recoge la amnistía y «estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía». Gamarra dijo que recibirán «con honor los noes de los que darán el sí a una España desigual». «Feijoo será el primer candidato a la investidura que pudiendo tener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos», indicó, añadiendo que en el PP saben «cuáles son las exigencias para conseguir esos votos, pero el PP prefiere la dignidad que un Gobierno con indignidad». La sesión de investidura se reduce, según Gamarra a la elección «entre o Feijoo o la amnistía».

Investidura rápida de Sánchez

El líder del PP dará inicio a la sesión de investidura con un discurso que durará a una hora y media aproximadamente. El PSOE no ha aclarado si será Sánchez quien dará réplica a Feijoo en algún momento del debate o si será el portavoz, Patxi López. Entre otras medidas económicas. Feijoo propondrá que los nuevos emprendedores no paguen impuestos durante los dos primeros años. Pero la base del discurso será la defensa de la igualdad de todos los españoles.

La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, dio por hecho el fracaso de Feijoo y abogó por cerrar «cuanto antes» los apoyos para una investidura de Pedro Sánchez. Y, sin defender explícitamente la amnistía que Junts exige para dar sus imprescindibles siete votos a favor de Sánchez, Alegría apostó por todas las decisiones que favorezcan «el reencuentro y la convivencia».

Según la ministra, España ha «perdido un mes» en el tiempo que ha transcurrido desde el encargo del rey a Feijoo. La intención de los socialistas es que una vez certificada la derrota del líder del PP, el monarca abra otra ronda de consultas y encargue la investidura a Sánchez, que la afrontaría rápidamente para, si es posible, tener Gobierno en octubre.

«No apelamos a dos, tres o cuatro diputados del PSOE, sino a toda la Cámara»

El portavoz del PP y vicesecretario de Sociedad y Cultura Abierta, Borja Sémper, aseguró que se lleva demasiado tiempo «conjugando los intereses de los independentistas» y hablando de «amnistía, referendo de independencia» o «ruptura», por lo que defendió que en el Congreso «se vuelva a hablar de lo que importa a la mayoría de los españoles». Por eso, aseguró que ante el debate de investidura de Feijoo, el PP apela a toda la Cámara para volver a defender la «igualdad entre todos los españoles».

«España es un país que no merece vivir angustiado ni preocupado, merece vivir con ilusión de futuro. Y nosotros no apelamos a uno, dos, tres o cuatro diputados del PSOE, apelamos a toda la Cámara, a todos aquellos que hasta hace bien poco compartían esta idea», sostuvo Sémper. Indicó que hasta ahora al PP y el PSOE les «unía» esa idea de «la igualdad entre todos los españoles» pero «hoy desgraciadamente el Partido Socialista, al menos Pedro Sánchez, no lo comparte».

Respecto a la intervención que protagonizará Feijoo, resaltó que «va a ser un discurso de estadista más que de político», dejando claro que no aspira a llegar a la presidencia del Gobierno «a cualquier precio». El líder del PP expondrá que hay que «afrontar los retos» que el país tiene por delante, resaltando la idea de unidad entre los españoles y de concordia. «Basta ya de pegarnos, basta ya de tirarnos los trastos a la cabeza, basta ya de hacer que la gobernabilidad de España descanse sobre quienes no tienen un proyecto para España», afirmó.