Los minutos más tensos en el Congreso: «No voy a participar en el club de la comedia»

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Que Pedro Sánchez minusvalorase a Feijoo y no le hiciese la réplica en el Congreso enviando en su lugar a Óscar Puente hizo mella en el ambiente del debate de investidura.

El candidato a la presidencia volvió a subir a la tribuna tras la intervención del socialista. «Les anticipo, señorías, que voy a utilizar un turno muy breve porque no voy a participar en el club de la comedia», dijo Alberto Núñez Feijoo dejando claro que no estaba de acuerdo con que el presidente en funciones no hubiese empleado su tiempo para contestarle. Unas palabras que desataron los aplausos de la bancada popular y gritos de «cobarde». «Ver a un primer ministro europeo en funciones y a un Gobierno poniéndose de pie después de este discurso es lamentable», prosiguió el candidato del PP provocando un nueva ovación entre los suyos.

En directo: «Señor Sánchez, usted me pedía seis debates y ahora no es capaz de hacer el segundo», responde Feijoo M. C. Cereijo

A Pedro Sánchez le recordó además una campaña en la que le pidió «seis debates, ¿y no es capaz de hacer el segundo?». Mientras, Pedro Sánchez sonreía y toda la bancada popular se ponía de nuevo de pie provocando todos los diputados un gran alboroto.

Los diputados socialistas aplauden a Óscar Puente tras su intervención Kiko Huesca | EFE

La presidenta del Congreso tuvo que poner orden en la cámara de inmediato. «Silencio, esto no es un patio de colegio», dijo Francina Armengol, que fue interrumpida en varios momentos mientras intentaba poner orden entre los diputados. «Aquí venimos a debatir, venimos a escucharnos, venimos a escuchar un programa que está presentando el candidato Feijoo... estamos en un debate. No aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del Gobierno en funciones. En democracia se respetan las instituciones», insistió la presidenta. «Respeten esta cámara y la soberanía nacional y el respeto a los ciudadanos».

Cuatro valoraciones sobre el discurso de investidura de Feijoo La Voz

Feijoo acusó además a Óscar Puente de insidiarle y calumniarle con una intervención «lamentable» en la que el diputado del PSOE ha traído a colación la amistad del líder del PP con el narco Marcial Dorado en los años 90, y ha asegurado que los ciudadanos de Valladolid «no merecen este nivel».

Además, ha acusado a Pedro Sánchez de «anomalía democrática»: «Es usted el primer presidente perdedor de unas elecciones que aspira a volver a ser presidente y es el primer presidente en funciones que no hace el debate del candidato alternativo», ha exclamado. El presidente en funciones ha asentido y se ha encogido de hombros.

El candidato popular ha afeado después las risas de Sánchez cuando le ha dicho que pensaba que por su «soberbia» no debatiría con quien le ganó las elecciones y le ha superado en escaños, pues el socialista «jamás» sacó 137, como en esta legislatura el PP.

El candidato popular ha dejado reproches contra Patxi López, de quien ha dicho que no era adecuado para la tribuna porque el «único cargo que ha tenido en su vida» lo obtuvo porque el PP «le votó después de perder las elecciones», la Lehendakaritza en 2009. Y ha ironizado al advertirle de que tenga cuidado viendo el destino de otros secretarios generales del PSOE vasco, en alusión a la expulsión del partido de Nicolás Redondo Terreros. «Este gobierno en funciones no merecería ser una semana gobierno de España», ha recalcado.

En la contrarréplica, Puente ha criticado que los populares llamaran a Sánchez cobarde, «la primera vez en esta Cámara... es algo que no esperaba», al tiempo que ha afirmado que el líder del PP no acudió a un debate entre los cuatro líderes políticos durante la campaña electoral porque «tenía lumbalgia».

«Este es el valiente», le ha reprochado tras volver a cargar con dureza contra Feijoo que «vino a derogar el sanchismo y acabará siendo derogador derogado».