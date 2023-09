Marta Lois, portavoz de Sumar: «Señor Feijoo, no votamos su investidura, sino su pase a la oposición»

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Así como la replica a Alberto Núñez Feijoo no se la dio este martes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tampoco por parte de Sumar su líder, Yolanda Díaz, tomó la palabra para posicionarse respecto al discurso de investidura pronunciado por el aspirante a la presidencia. La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, la gallega Marta Lois, fue quien respondió al líder del PP, asegurando ya de entrada que la sesión no era realmente de elección de nuevo presidente, sino «el final de un viaje triste y errático, lleno de mentiras y bandazos. Ha hecho perder el tiempo a nuestro país», dijo la diputada que afeó que Feijoo no pronunciase en gallego ninguna parte de sus intervenciones, como sí hizo ella en varias fases de su intervención.

«No será presidente no por no ceder, sino porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real que dice representar», dijo Lois, quien hizo una larga disquisición sobre una foto de 1977 con los firmantes de los Pactos de la Moncloa, que los populares han utilizado para encabezar el documento de su propuesta de pactos de Estado que hoy formuló Feijoo. «En esa foto hay nacionalistas, socialdemócratas, comunistas… fuerzas con las que usted no puede hablar. Son las fuerzas políticas que le sobran a usted», añadió. «Usted es el primero en el enfrentamiento y el último en el diálogo», continuó para también asegurar que el PP genera desigualdades sociales cuando gobierna. «Recortes y grandes privilegios para sus amigos. Una desigualdad que asfixia, esa es la marca de la casa del PP», acusó Marta Lois, que sumó por encima de los 12,4 millones de votos los obtenidos por las formaciones que en principio apoyarán la investidura de Pedro Sánchez frente a los 11 millones que atribuyó a los partidos que arroparán la candidatura a la presidencia de Feijoo. «No se rompe España, lo que se descomponen son las derechas», continuó para exigir respeto a resultado de las urnas.

Marta Lois se declaró a favor de la amnistía a los imputados por el Proces. «Es para cientos de personas anónimas que se vieron envueltas en el conflicto político, una oportunidad de pasar página frente a los que quieren sacar rédito del conflicto», lanzó otra acusación contra los populares. «España es plurinacional, aunque no lo comprenda, ni el uso de los idiomas en esta cámara. Y la igualdad no es uniformidad», concluyó la que fuera concejala en el Ayuntamiento de Santiago con Compostela Aberta.

En el turno de réplica también intervinieron por el grupo parlamentario de Sumar, que ha adoptado el apellido de plurinacional, el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, y Aina Vidal, integrante de los comunes catalanes. Ni Podemos, Más País o Compromís no tuvieron oportunidad de tomar la palabra como alguno de sus portavoces había reclamado. El responsable del PCE calificó el debate de «machirulo» y echó mano de la historia de la fundación del PP para vincular su origen con el franquismo. «El PP no puede erigirse en guardián de la Constitución, porque la mitad no la votó», dijo al tiempo que recordó los indultos concedidos por José María Aznar a once integrantes de la banda terrorista Terra Lliure. Vidal indicó por su parte que el PP si se aprueba amnistías, «pero para sus amigos, la amnistía fiscal».

Respuesta de Feijoo

«Cuanta mas gente conoce a Sumar, menos les votan», espetó en sus dos intervenciones de respuesta Alberto Núñez Feijoo. El presidente del PP incidió especialmente en la división que el Gobierno en funciones ha registrado a lo largo de los últimos cuatro años, en materias como vivienda, ley trans, la del solo sí es sí o la política sobre el Sáhara o Ucrania, entre otros temas. «A ustedes les cuesta gobernar sus partidos y creen que podrán gobernar el país con veinte formaciones», asestó Feijoo, que además añadió que «Ustedes no son muestra de pluralidad, sino de la división y de la degradación de la izquierda en España».

El candidato a la presidencia del Gobierno echó mano en diversas ocasiones de la ruptura y desaparición que el espacio de las mareas han sufrido en la política autonómica gallega. Tras mostrar incluso una foto de la exparlamentaria y líder del PCG, Eva Solla con una camiseta de apoyo a Nicolás Maduro, espetó: «Dice que no me ha escuchado hablar gallego nunca, pero es que yo no tengo la culpa de que no entrasen en el Parlamento de Galicia. No tengo la culpa de que pasasen de ser allí los segundos a cero diputados», remachó en la misma idea Feijoo. «Por eso una diputada intrépida se vino a Madrid de la mano de un políticoque ahora aborrece», señaló aludiendo a Yolanda Díaz También dibujó el descenso en apoyos que en el Congreso ha venido dibujando Podemos desde el 2015 y su actual configuración con Sumar, de cuya líder dijo que como integrante del PCE constituye una «anomalía en toda Europa como partido de extrema izquierda dentro de un gobierno».