Abascal agradece a Feijoo que no haya colaborado en el «apartheid» a Vox

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Santiago Abascal comenzó su discurso confirmando el voto afirmativo a la investidura de Alberto Núñez Feijoo, «aunque me temo que no van a ser suficientes». El presidente de Vox reiteró además que ese apoyo no tiene condiciones, porque «esta es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de la historia de España», el de Pedro Sánchez, y no quiere «aumentar la desesperación de millones de españoles» con un choque con el PP.

Abascal sí señaló que el plan de Gobierno de Feijoo recoge tres requisitos que plantearon: «El compromiso de defender la igualdad de los españoles», «recuperar la neutralidad de las instituciones» y «no colaborar con quienes pretenden un apartheid a los votantes de Vox».

El acuerdo para la investidura, añadió, supone la «ratificación de los acuerdos» alcanzados entre ambos partidos en comunidades y ayuntamientos. Abascal ofreció a Feijoo «compromiso y colaboración sin remilgos y sin complejos» frente a un Pedro Sánchez al que «si le hiciese falta el voto de un partido de ladrones, prohibiría las cerraduras» y que ya tendría el respaldo de un partido de «violadores y pederastas» tras la aprobación de «la ley del sí es sí».

Abascal sí afeó a Feijoo que en campaña se fiase de «aduladores» que le convencieron de «alimentar una campaña de demonización contra Vox», lo que a su juicio daño las expectativas electorales de amas formaciones.

Abascal consideró que el PP se ha desviado de su ideario original y «tiene que recuperar sus raíces», y añadió que «si no existiera Vox, ustedes serían el fascismo a batir».

Reconoció Abascal que les gustaría ir mucho más allá de lo que ha querido el PP en la formación de una «alternativa nacional», pero ahora toca «dejar las diferencias a un lado hasta despejar la gravísima amenaza de la autocracia de Sánchez»