El PP llama a los diputados del PSOE a «rebelarse» contra Pedro Sánchez

El presidente de la Junta de AndalucÍ­a, Juan Manuel Moreno, ayer, durante un acto celebrado en Málaga. ALEZ ZEA / EUROPAPRESS

El PP apeló este viernes a los diputados socialistas que estén en desacuerdo con una hipotética amnistía a los implicados en el procés para que voten en conciencia y permitan la investidura del líder del PP Alberto Núñez Feijoo como presidente del Gobierno. Los populares, que han logrado reunir 172 votos favorables a Feijoo, se encuentran a solo cuatro escaños de alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. El presidente de la Junta de Andalucía, que en una entrevista en El Confidencial llamó a la «rebelión» de los socialistas descontentos, negó este viernes que esté buscando tránsfugas del PSOE para alcanzar la presidencia del Gobierno.

«El diputado tiene un acta personal, se presenta a través de una formación política, pero el acta es suya y él toma las decisiones», señaló Moreno, que aseguró que «más allá de la lógica disciplina de partido, que debe haberla, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios».

«Disciplina de partido y miedo»

El líder de los populares andaluces afirma haber escuchado a «muchos diputados» socialistas que «no están de acuerdo con las tesis de Sánchez, pero van a quedar ahogados por la disciplina de partido y el miedo». Según Moreno, Sánchez ha provocado que el que hable «salga del partido expulsado de manera inmediata y sea condenado al ostracismo dentro del PSOE».

El presidente andaluz aclaró que no ha llamado al transfuguismo de los diputados del PSOE, sino a «defender» a la formación socialista. «El transfuguismo es que abandonen su formación política y se pasen a otra», algo que, según dijo, no ha pedido nunca. «Sí he dicho en una reflexión que hay muchos diputados, militantes y dirigentes que en privado me dicen que es un disparate pactar con Junts, con Puigdemont, y además acordar una amnistía general y un referendo», precisó.

«Espero que reconsideren su posición, porque merece la pena», dijo también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respecto a los diputados del PSOE. Aseguró que «muchos votantes socialistas hoy se arrepienten de haber votado al PSOE y a Pedro Sánchez el 23 de julio», porque, según dijo, «mintieron». Gamarra negó, sin embargo, que Feijoo hiciera alguna petición en este sentido al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, al que, según afirmó, llamó dentro de la «normalidad política» y «no hubo» ninguna petición expresa sobre la investidura.

El presidente de Castilla-La Mancha ya afirmó la noche del pasado jueves que «quien juegue a que la falta de votos del PP la compensen tránsfugas en el PSOE, puede que los encuentre, pero no será porque yo los busque ni los ampare». «Yo creo que las cosas tienen que ser limpias y el Gobierno de España, el que sea, no puede estar nunca sometido a tamayazo de ningún tipo», añadió Garcia-Page.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no contempla que algún diputado del PSOE vote a favor de la investidura de Feijoo, pero no descartó que algún socialista «se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote a Pedro Sánchez».

«Ejercicio de esperpento»

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, dijo confiar «absolutamente» en que no habrá ningún tipo de voto tránsfuga en las filas socialistas en la investidura de Feijoo y calificó de «ejercicio de esperpento» el papel del PP. «Los socialistas hemos demostrado la firmeza de nuestras convicciones», indicó, y aseguró que llamadas como la de Juan Manuel Moreno a los diputados socialistas a rebelarse no son más que intentos «a la desesperada».

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, valoró como un «síntoma absoluto de desesperación» la llamada de algunos populares a una posible rebelión de diputados del PSOE. «La corrupción tiene muchas caras y el transfuguismo es una de ellas», añadió la vicepresidenta.