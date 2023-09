Jordi Évole, sobre Josu Ternera: «Fue decepcionante que no tuviera un posicionamiento más conciliador»

Jordi Évole y Márius Sánchez, en la presentación del documental «No me llames Ternera», este sábado en el Festival de cine de San Sebastián Juan Herrero | EFE

Jordi Évole y Màrius Sánchez presentaron este sábado el documental No me llame Ternera en el Festival de San Sebastián. El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea -conocido como Josu Ternera-, que no mostró arrepentimiento en ningún momento del filme, aceptó sus preguntas «sin condiciones». Sin embargo, el resultado de la entrevista fue algo «decepcionante» para el periodista, tal como reveló en la rueda de prensa previa a la proyección. «Fue decepcionante que no tuviera un posicionamiento más conciliador», reconoció el periodista.

Los directores de No me llame Ternera han visto en Urrutikoetxea, al que filmaron durante nueve horas, a un «militante que pone a la organización por encima de todo» y que «habla mucho más para dentro que para fuera, a los presos, a la militancia». Algo que, en palabras de Màrius Sánchez, «anula la posibilidad de un discurso más conciliador». «Un militante fanático se me ocurre también», ha completado Évole, antes de señalar que entre los miembros de la izquierda aberzale hay «cierta cobardía en decir todo lo que piensan» para no ser considerados «disidentes».

La entrevista se gestó «a base de picar mucha piedra», ha señalado Sánchez. «Pasamos de la negativa inicial a que accediera. Fue complicado», ha asegurado. Y es que si algo tenían claro, era que no podía haber líneas rojas ni condiciones por parte de Josu Ternera que, cree Évole, está «obsesionado por la imagen que se tiene de él en los medios». Aunque, tal como han dictaminado los directores, ni el tono ni el contenido de sus palabras han sido los adecuados para ello.

El documental más polémico

Lo cierto es que el estreno del documental hizo un «ruido» para el que los directores no estaban preparados, han reconocido. En ese sentido, les sorprendió especialmente la llegada de una carta firmada por más de 500 personas, entre ellas el filósofo Fernando Savater, el escritor Andrés Trapiello y la europarlamentaria de Ciudadanos y víctima de ETA Maite Pagazaurtundúa. «Es un tema siempre espinoso. Lo cojas por donde lo cojas puedes pinchar, pero habríamos preferido que se hubieran dicho las cosas después de ver la película», ha señalado Évole.

«Queríamos tener el punto de vista que jamás habíamos visto, el punto de vista de ETA. Para nosotros era importante conocerlo por muy doloroso que pudiera ser. Era nuestro deber periodístico, es un orgullo absoluto haberlo hecho», ha concluido el periodista.