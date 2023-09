El PSOE afianza con el plurilingüismo su alianza con los independentistas

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el pleno de debate sobre las lenguas cooficiales celebrada, este jueves, en el Congreso de los Diputados Juan Carlos Hidalgo | EFE

Segunda votación favorable a los socialistas tras las elecciones generales del 23J y la obtención de la mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara Baja aprobó ayer el uso de todas las lenguas oficiales del Estado en la actividad parlamentaria por 180 votos a favor. Los síes que permitirán que gallego, catalán y vasco se utilicen, tanto en los debates como en las iniciativas, provinieron de las formaciones proponentes —PSOE, Sumar, BNG, Bildu, PNV y ERC—, de Junts y Coalición Canaria, y también del voto por error de la diputada del PP por Ourense y exconselleira de Mar, Rosa Quintana. Una equivocación solo anecdótica, ya que la reforma logró cuatro apoyos por encima de la mayoría absoluta que requería. Los noes al plurilingüismo, por parte de PP, Vox y UPN, fueron 170, y nadie se abstuvo.

Tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los populares y los de Abascal, salió adelante una enmienda parcial del PNV para que se dé validez jurídica a las traducciones a todas las lenguas oficiales de las leyes y resoluciones.

Esta primera iniciativa aprobada en la 15.ª legislatura, tramitada de forma exprés, fue una de las condiciones de republicanos y exconvergentes para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso, y afianza ahora la alianza entre socialistas e independentistas de cara a una futura investidura de Pedro Sánchez.

«Un día histórico»

Junto al castellano, gallego, catalán y vasco empleados en el debate, ayer también se escuchó, por primera vez en el hemiciclo, el aragonés, en la voz del diputado de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo, que denunció la «represión» que ha sufrido su lengua. Los idiomas no oficiales, como el aragonés y el bable (asturiano), no son traducidos por los intérpretes de la cámara, por lo que quienes los usen deben autotraducirse.

«Hoy damos un paso más en el reconocimiento de nuestra pluralidad lingüística. España avanza cuando abraza su diversidad», aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el red social X, antiguo Twitter, mientras que Sumar y los nacionalistas calificaron la jornada de «día histórico». Desde el BNG, Néstor Rego demandó que el Gobierno defienda la oficialidad en la UE de gallego, vasco y catalán en igualdad de condiciones, sin dar prioridad a este último. «Los gallegos y las gallegas no somos más que nadie, pero tampoco menos. No podemos aceptar semejante discriminación», se quejó. Una cuestión que ya está solventada, según anunció a RNE el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que insistió en que «los tres idiomas estarán en condiciones de igualdad». La diputada de Junts Pilar Calvo dijo que sin su grupo la reforma no se habría hecho realidad y destacó que «el PSOE ha accedido no por convicción, sino por necesidad». Y Monstserrat Bassa, de ERC, reivindicó el papel de los republicanos.

«Trapichear con las lenguas»

El diputado vasco del PP, Borja Sémper, criticado por su partido por hablar en euskera en la sesión del martes, solo usó este idioma para dar los buenos días, y señaló que el objetivo del independentismo «no es defender una lengua propia, sino negar la existencia de una lengua común». El líder de su formación, Alberto Núñez Feijoo, acusó a los socialistas de «trapichear con las lenguas» como un pago a los independentistas catalanes para subsanar una derrota electoral, dijo. «No acepto que se manosee unas de mis lenguas en beneficio exclusivo de un solo hombre en España», concluyó.

