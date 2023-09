Yolanda Díaz afirma que lo mejor que podría hacer Feijoo es retirar su investidura

Yolanda Díaz durante la sesión parlamentaria de este martes. Kiko Huesca | EFE

La vicepresidenta en funciones del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha considerado que «lo mejor que podría hacer» el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, es «retirar» su investidura porque ya se ve que no tiene ninguna mayoría y que «solo cuenta con el apoyo de la extrema derecha».

Yolanda Díaz se ha referido a las negociaciones sobre la investidura del presidente del Gobierno en unas declaraciones a Catalunya Ràdio, en las que se ha mostrado convencida de que, «tras el fracaso» del líder de los populares, se intensificarán las negociaciones para formar un nuevo gobierno progresista entre el PSOE y Sumar.

Ha puntualizado que ahora mismo no hay un acuerdo global con los partidos independentistas, pero se ha mostrado «convencida» de que este gobierno será posible, y ha avanzado que, «después de fracasada la investidura de Feijoo», estará en Cataluña, donde en principio tiene previsto mantener contactos con los agentes sociales, tanto con organizaciones empresariales como sindicales.

Según la vicepresidenta en funciones, «los agentes sociales estarán a la altura de las circunstancias», y sobre los contactos con los partidos independentistas catalanes que negocian la investidura -ERC y JxCat- Yolanda Díaz ha explicado su disposición a seguir hablando con sus representantes. Ha asegurado que «es falso» que haya una reunión pedida en Suiza con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, porque ni ella la ha pedido ni tampoco la dirigente republicana.

Díaz ha precisado, no obstante, que el exdiputado de los comunes Jaume Asens «está en contacto permanente con ella» y ha explicado que desde su formación «vemos Cataluña como una enorme oportunidad y no como un problema». «Hoy estamos mucho mejor con Cataluña que como estábamos con el PP», ha dicho, y ha querido dejar claro que «no podemos transformar España sin Cataluña, siempre voy a reivindicar Cataluña».

La líder de Sumar ha explicado que su propósito es seguir hablando de cara a la investidura «con todas las formaciones que son clave, excepto con Vox, que hace propuestas inconstitucionales», y sobre el PP, ha advertido que «Feijoo está solo, únicamente tiene el apoyo de Vox» y que no ha cumplido su compromiso de reunirse con las diversas fuerzas políticas.

Según Yolanda Díaz, «lo mejor que podría hacer Feijoo, en estas condiciones, es retirarse de esta investidura, porque solo cuenta con el apoyo de la extrema derecha». En relación con la sesión vivida ayer en el Congreso al permitirse por primera vez hablar en catalán, vasco y gallego, ha afirmado haberse sentido emocionada al escuchar hablar en gallego, su lengua materna.

«Nuestro país es mejor, se parece más a su gente, y crece con la diversidad, ayer vimos la España real», ha explicado antes de añadir que «hablar en varias lenguas no solo es necesario sino que es bueno». Ha indicado que ella hablará en español como vicepresidenta del Gobierno, pero que si le interpelan en gallego responderá en esta lengua.

No ha querido entrar a valorar la petición de Podemos de que Irene Montero vuelva a ser ministra: «conocen mi forma de hacer política, y no estamos negociando aún carteras ministeriales, no hablamos de personas concretas, hay que respetar a los presidentes del Gobierno», que son los que nombran a los ministros. «Estamos negociando todavía el programa con el PSOE, y nosotros vamos a estar en un gobierno si podemos solucionar los problemas de la gente», ha dicho, y después ya llegará el momento de «compartir con Pedro Sánchez cuál es el Ejecutivo».