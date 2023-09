Rueda: «Xa lle dicían a Sánchez en Oroso 'fai o que teñas que facer', e témome que aí estará a amnistía»

Rueda visitó este martes el nuevo Centro Integral de Saúde de Lugo laura leiras

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, teme que Pedro Sánchez esté negociando la amnistía como contrapartida al independentismo catalán para alcanzar la presidencia del gobierno en una hipotética investidura. Pero incluso más que la propia figura, lo que inquieta al titular de la Xunta son las desigualdades que se generarán.

«O outro día xa lle dicían a Sánchez en Oroso 'fai o que teñas que facer, calquera cousa', aínda que sexa prexudicar a Galicia. Temo que aí estará admitir a amnistía, pero a min preocúpanme máis as desigualdades, cando as hai é porque uns gañan para que outros perdan», señaló Rueda en una visita al nuevo Centro Integral de Saúde de Lugo. Allí dejó caer que «para o BNG que perda Galicia é o de menos, mentres que para min que Galicia non perda é o fundamental».

Sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, Rueda tiene claro que «é unha cesión a petición dun partido independentista catalán para apoiar unha investidura. Que non nos enganen e que non nos digan que están defendendo algo que se lle ocorreu ao BNG». Se reivindicó como una persona «totalmente respectuoso co galego e co valor que ten» y se mostró favorable a fomentar «o galego todo o que poidamos».

Rueda cree que el debate sobre las lenguas cooficiales está sirviendo de cortina de humo a «outras cousas das que non queren falar», señalando las conversaciones «case clandestinas entre o PSOE e os partidos dos que pretende o apoio, e iso está sendo a costa de Galicia, de que nós perdamos para que gañen outros».

Respecto a qué sucederá con la investidura, Rueda señala que si no logra salir presidente Núñez Feijoo, «abrirase unha etapa e a ver en que acaba. Teño claro que se lle toca ir á investidura ao presidente en funcións, fará o que sexa para manterse no poder».

En cuanto a quién será el candidato de los socialistas para las elecciones autonómicas, Rueda entiende que ni ellos lo tienen claro. «Teño a impresión de que hai unha competición para non ser o candidato do PSdeG nas próximas eleccións». Y fue más allá al recordar que había sido Ferraz quien había frenado la elección de candidato. «Iso demostra que hai moi pouca autonomía, eles din que están preparados, pero nin tan sequera teñen candidato».